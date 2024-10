Čunek (KDU-ČSL): Stát není firma, ale ani kasička

Stát není firma - ale ani kasička, ze které si ti, kdo ho řídí, můžou bez rozpaků brát. Zvýšení platů těchto “řídících” by měla předcházet dobře odvedená práce, jak je to běžné v jakékoliv jiné profesi. Místo ní jsme však nyní svědky jen dětinských hádek o posty.

Poté co se zvýšení platů nedočkali lidé, kteří tu dobrou práci skutečně odvádí (hasiči počínaje), lidé bojují s vysokými životními náklady a následky povodní, kvůli kterým někteří dokonce přišli o střechu nad hlavou, bych zároveň čekal víc soudnosti. To poslední, co by teď politiky mělo zajímat, jsou jejich platy.

Co se týče odměny pro první dámu (pokud pominu, že řešit ji v současné situaci je - opět - vysloveně hloupé), vlastně ji nechápu. Přijde mi samozřejmé, že v manželství se o sebe manželé navzájem starají. Když je jeden nemocný nebo ztratí práci, je hlavní tíha nákladů na tom druhém. Když je žena na mateřské “dovolené”, manžel se stará o finanční zajištění pro oba, protože péče o děti je samozřejmě také práce, ale velmi špatně placená.

Pan prezident má dostatečné prostředky na to, aby se choval stejně a náklady své ženy úspěšně pokryl… Ale jak se zdá, tyhle myšlenkové pochody zřejmě fungují jen v mém dinosauřím, konzervativním světě.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky