DSZ nabízí možnost kandidovat do místních a městských zastupitelstev

Demokratická strana zelených (DSZ) se rozhodla nabídnout občanům, spolkům, organizacím, iniciativám nebo jen skupinám občanů možnost kandidovat do místních a městských zastupitelstev, a to jako nezávislý kandidát či nezávislá kandidátka, resp. nezávislí kandidáti. DSZ kandiduje v podzimních komunálních volbách společně s nezávislými kandidáty jako sdružení politické strany a nezávislých kandidátů - sdružení DSZ a NK.

DSZ oslovuje s touto nabídkou zejména občany a spolky, kteří se starají o zvířata a o přírodu, protože má zájem na tom, aby byl tento jejich hlas slyšet i na radnicích a mohla se tak lépe a efektivněji prosazovat pomoc zvířatům a přírodě. Pokud by se jednotlivec či spolek snažil kandidovat sám, je to pro něj hodně komplikované a ve větších městech doslova neuskutečnitelné s ohledem na volební zákon, kdy je nutná petice a musí se zajistit minimálně 7% podpisů ze všech obyvatel města s trvalým pobytem. Např. v Plzni by se tak jedná o skoro 12 tisíc podpisů a v Praze dokonce o cca 91 tisíc podpisů. Což je podle DSZ diskriminační a brání občanům v aktivním volebním právu.

Demokratická Strana Zelených DSZ



DSZ proto nabízí pomoc s tím, že budou moci kandidovat občané či spolky pod jejicj hlavičkou, ale jako nezávislí kandidáti a nebudou muset řešit nesmyslná a odrazující nařízení a podmínky, které je od zapojení se do veřejného života, resp. komunální politiky jenom odrazují a mnohdy jim kandidaturu i znemožňují. DSZ dává všem také možnost zvolit si název kandidátky podle svého rozhodnutí, např. název svého spolku či sdružení, popř. jaký budou sami chtít. Takže mohou kandidovat třeba pod názvem Ochránci zvířat, Za práva zvířat, Lepší život pro zvířata, Zvíře není věc, Pomoc zvířatům a přírodě, apod. Pokud se podaří sehnat dostatek lidí z řad ochránců zvířat nebo jen z lidí, kterým není lhostejné, jak se zachází se zvířaty a přírodou, tak je velká šance na úspěch, resp. že se někdo do zastupitelstva dostane a bude moci hájit a prosazovat pomoc zvířatům (zejména pejskům a kočičkám, ale i ostatním živočichům) a přírodě (parky a zeleň) přímo na radnici.

DSZ má hlavní priority svého programu: ochrana přírody, zvířat, životního prostředí a kulturního dědictví. Je stranou s celorepublikovou působností a podat kandidátní listiny do zastupitelstev měst a obcí může tedy ve všech obcích a městech v rámci celé ČR.

Řídící výbor DSZ

autor: PV