Nová obchodní dohoda ukazuje úspěch strategie „Amerika na prvním místě“, tvrdí Sebastian Gorka. EU v podstatě „poklekla“ před americkým prezidentem Donaldem Trumpem, prohlásil úředník Bílého domu Sebastian Gorka poté, co Brusel přijal rozsáhlou novou obchodní dohodu, která zahrnuje vysoká cla a velké investiční závazky vůči USA.

Dohoda, která byla v neděli uzavřena během setkání Trumpa s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, zavádí 15% clo na většinu vývozu EU do USA. Brusel se navíc zavázal investovat 600 miliard dolarů do americké ekonomiky a během tří let nakoupit americké energie v hodnotě 750 miliard dolarů. Na americké zboží nebyla uložena žádná reciproční cla.

Gorka, který působí jako vrchní ředitel pro boj proti terorismu v Radě národní bezpečnosti, uvedl, že dohoda představuje geopolitické vítězství Washingtonu.

„I pro někoho jako já, kdo prezidenta zná už deset let, je těžké uvěřit, že celá Evropská unie se sklonila před hnutím America First a řekla: ‚Dostal jste nás, prezidente Trumpe, a my se vzdáme 15% cla,‘“ řekl Gorka v pondělí Newsmaxu.

„Budu k vám velmi upřímný… pokud nechápete, že prezident Trump vyvolává tektonické posuny v geopolitice, které mají globální dopad a které změní svět na příštích 50 až 100 let, jste prostě imbecil,“ dodal.

Dohoda byla v celé Evropě široce kritizována. Maďarský premiér Viktor Orbán řekl: „Donald Trump snědl Ursulu von der Leyenovou k snídani.“

Francouzský premiér Francois Bayrou dohodu odsoudil jako „podřízenost“ USA. Marine Le Penová, prominentní opoziční vůdkyně francouzské strany Národní shromáždění, to označila za „politické, ekonomické a morální fiasko“.

Italské opoziční osobnosti dohodu odsoudily, a to i přes snahu premiérky Giorgie Meloniové prezentovat ji jako pozitivní vývoj. Giuseppe Conte, šéf Hnutí pěti hvězd, řekl: „Je tu vítěz – americký prezident Trump – a poražený, respektive dva: EU a Giorgia Meloniová.“

Von der Leyenová se pokusila dohodu obhájit jako „to nejlepší, co jsme mohli dosáhnout“, a poznamenala, že kompromis zabránil hrozícímu 30% clům, kterými Trump hrozil.

Bývalý ruský prezident Medvěděv v reakci na dohodou prohlásil, že „Trump si s Evropou vytřel… podlahu“.