Neuvěřitelná prohlášení generálmajora ve zprávách německé veřejnoprávní ZDF „heute journal“. Článek od Marcuse Klöcknera pro NachDenkSeiten: „Potřebujeme zbraňové systémy, které dosáhnou hluboko (...) na ruské území, které mohou útočit. (...). „Ukrajinské ozbrojené síly (...) obdrží první systémy zbraní dlouhého doletu do konce tohoto měsíce.“ To jsou slova generálmajora Christiana Freudinga, která zazněla v pořadu ZDF heute journal. Je všem vůbec jasné, co tato prohlášení znamenají?

V Kyjevě stojí generálmajor Bundeswehru v bojové uniformě a poskytuje rozhovor pro „heute journal“. Jde o aktuální situaci na Ukrajině a dodávky systémů zbraní dlouhého doletu. Bohužel se zdá, že to, co následuje, bylo velkou částí diváků špatně pochopeno. Protože kdyby byla slova vedoucího určeného generálního inspektora německé armády pochopena správně, měl by se ozvat by hlasitý protest.

Tato slova odhalují, jak hluboce je Německo již zapleteno do války na Ukrajině; a jasně říkají: Politické vedení tlačí Německo ještě hlouběji do války, která by se mohla rozvinout ve velkou válku v Evropě.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



Vstup Christiana Freudinga do interview: „Musíme také přijmout protiopatření; musíme dále posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Německo v tom hraje vedoucí roli již léta. Převzali jsme odpovědnost za vedení. V současné době úzce koordinujeme s našimi partnery způsob, jak můžeme do země přivést palebné jednotky, jak můžeme do země dostat nové jednotky protivzdušné obrany středního a dlouhého doletu. Ministr obrany a ministr zahraničí zahájili před několika týdny iniciativu. Jednáme s průmyslem jak v Německu, tak v partnerských zemích (...). Musíme se přizpůsobit cyklu: Kdo dokáže vyrábět více a rychleji, a my musíme zrychlit (...).“

Novinářka Dunja Hayali se ptá na stav dodávek Taurusu.

Freuding odpovídá: „Myslím, že o Taurusu už bylo řečeno všechno. (...) „Potřebujeme zbraňové systémy, které dosáhnou hluboko (...) na ruské území, které mohou útočit – sklady, velitelská zařízení, letiště, letadla. (...) Německo je také připraveno takové zbraňové systémy poskytnout.“

Hayali pokračuje: „Dokonce i Taurus? Dodal byste Taurus, generále?“

Freuding říká: „Jak jsem řekl, o Taurusu už bylo řečeno všechno. Dodáváme takové zbraňové systémy. (…) Dnes jsme zde mohli být svědky podpisu dohody mezi ukrajinským průmyslem a ukrajinským ministerstvem obrany – financované Německem. Tuto iniciativu jsme iniciovali koncem května a my, ukrajinské ozbrojené síly, obdržíme první systémy zbraní dlouhého doletu z této iniciativy do konce tohoto měsíce, a následně ve vysokém trojciferném počtu (…).

Vyvstává otázka: Stane se nyní Německo stranou války? Nebo Německo již stranou války dávno je?

Politolog Johannes Varwick, který opakovaně kritizuje současnou politiku Západu vůči Ukrajině, učinil na Platformě X následující prohlášení: „Německý generál v uniformě Bundeswehru poskytuje z Kyjeva rozhovor, ve kterém oznamuje dodávku německých zbraní dlouhého doletu ve vysokém trojciferném počtu, které mohou mít dopad hluboko na ruské území. My ale samozřejmě nejsme stranou války.“ Tak tak.“

Politik strany Zelených Volker Beck poté reagoval: „‚Stranou války‘, tj. účastníkem mezinárodního ozbrojeného konfliktu, je pouze stát, který se aktivně účastní nepřátelských akcí. Dodávky zbraní nejsou takovým aktivním válečným aktem. To víte. Tak proč píšete: Tak tak?“

Varwick odpovídá: „Čistě mezinárodněprávní perspektiva zde není relevantní. Politicky je Německo de facto stranou války. Generálmajor Freuding to výstižně symbolizuje.“

Beck píše: „Samozřejmě lze i nadále šířit kremelská ospravedlnění pro eskalaci války a každou obrannou akci přetvářet v provokaci.Dláždíte Rusku cestu k Rýnu, nebo jsem něco přehlédl?“

Co je jasné: německá politika tančí na sopce. Situace je už dlouho mnohem nebezpečnější, než si většina lidí uvědomuje. Beck - bez argumentace - hovoří o „kremelských ospravedlněních“, jako by Varwickova prohlášení neměla na střízlivé, analytické úrovni žádný obsah.

Co Beck a další zastánci německé ukrajinské politiky nechápou: Politika se musí zdržet politických rozhodnutí, která ohrožují blaho Německa a jeho občanů. Mluvíme zde – a to nelze dostatečně zdůraznit – o otázce, zda je Německo stranou války (!).

Že v této situaci není ani stopa po kritické žurnalistice, kterou rozhovor ukázal, problém dotváří. Hayali začíná svou prezentaci slovy: „Ale alespoň nějaká dobrá zpráva: Kyjev dostane z Německa systémy zbraní dlouhého doletu ve vysokém trojciferném počtu.“