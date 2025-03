Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že nejmenované zahraniční vlády brání snahám o ukončení ukrajinského konfliktu, a přisoudil tak prezidentu Donaldu Trumpovi prvenství v jednání o zprostředkování míru mezi Moskvou a Kyjevem.

Vysocí ruští a američtí představitelé vedli v pondělí v Rijádu v Saúdské Arábii maratón 12hodinových rozhovorů zaměřených na vyřešení ukrajinského konfliktu a zajištění námořní bezpečnosti v Černém moři. Ani jedna strana však zatím nezveřejnila podrobnosti ani neoznámila výsledek jednání.

Během jednání kabinetu v Bílém domě před ukončením rozhovorů Rubio zdůraznil, že konflikt „je třeba ukončit“ vyjednáváním, nikoli vojenskými prostředky, a chválil Trumpa jako „jediného vůdce na světě, který je schopen přivést dvě strany ke stolu“.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Rubia Trumpova diplomatická iniciativa čelila odporu ostatních vlád, i když nejmenoval žádné konkrétní země.

"Udělali jsme to navzdory překážkám z jiných zemí a dalších, kteří možná mají odlišné názory na to, jak by to mělo probíhat," řekl Rubio a oslovil přímo Trumpa. "Nakonec si myslím, že jediná šance, kterou máme na mír, je pod vedením prezidenta."

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10767 lidí

Po telefonátu mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem minulý týden se Moskva a Kyjev dohodly na částečném příměří a zavázaly se na 30 dní pozastavit údery na energetickou infrastrukturu.

Mluvčí Kremlu Peskov v neděli poznamenal, že namísto hledání míru a řešení základních příčin konfliktu nyní členské státy EU diskutují o rozmístění kontingentů NATO na ukrajinském území. „Tuto přebujelou militaristickou politiku Evropy – nelze ji jinak popsat – je těžké pochopit,“ řekl.

Napětí mezi Washingtonem a evropskými členy NATO se znovu objevilo poté, co Trump v lednu nastoupil do úřadu. Nová administrativa prosadila rychlé vyřešení ukrajinského konfliktu a plánuje přesunout bezpečnostní odpovědnost na Evropu, jakmile bude nastoleno příměří.

Po mimořádném summitu v Londýně začátkem tohoto měsíce Spojené království a Francie signalizovaly, že jsou otevřeny vyslat západní „mírové síly“ na Ukrajinu, jakmile bude dosaženo příměří. Moskva návrh odmítla s tím, že nezáleží na tom, pod jakou záminkou vojska NATO vstoupí do země. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv varoval, že by to mohlo vést k přímé válce mezi NATO a Moskvou.