Decroix (ODS): Greta a Gott...

Nemocná puberťačka a starý pán, co si dovolil umřít. A teď se všichni musíme koukat na jejich úspěchy nonstop na všech skrýnech. Nesnesitelný! To si člověk musí ulevit, jak je to nesnesitelný. Jaký, že to nosí trapný copánky. A takovej to byl normalizační frajer. Uff, hned se člověk cítí lépe. Tak trošku míň bezvýznamnej. Když mám totiž názor a ještě takovejhle odvážnej, tak to musím být nějakej machr, to je jasný. Kdyby můj názor někoho zajímal, kde bych dneska byl...

To vůbec není “jen tak”, že by ta Greta nebo Karel byli takhle úspěšní. To kdyby to bylo takhle jednoduchý, kde bych dneska byl....

To oni mají ty tajný píáristy a sponzory. A určitě museli udělat nějaký svinstvo, to je jasný. Jinak bych musel připustit, že ta malá holka je fakt hodně hustá, jak mluví bravurně anglicky a uměla zvednout z gauče celý západní svět, i třeba jen tím jakou vyvolala veřejnou diskuzi. Kdybych se v jejím věku nebál ve třídě poprosit přede všemi, aby se otevřelo okno, kde bych dneska byl....

Ale já nejsem typ na nějaký ty veřejný projevy či názory. Ještě něco žblebtnu, no lepší mlčet. On stejně jeden člověk nic nezmůže, tak se do toho radši neplést. Ale jako oblíct se ta Greta neumí, to je fakt trapný. Já bych ji hnal, nechodit do školy, to musí bejt u nich doma výchova.

A jen tu telku přepnu, zase Kája. Prej božskej. Co s ním všichni maj? To já ji sice nepodepsal tu chartu. Ale já se o ní dozvěděl až pak v devadesátých z telky. Copak jsem měl na něco takovýho čas tenkrát? A v ROH se o tom nemluvilo. A jinak si člověk hleděl svého. Ale to von ne. Byl s nima určitě jedna ruka. To díky tomu byl slavnej. Zpívat sice trochu uměl, ale to já bych uměl taky poskakovat po podiu za ty prachy a kde bych dneska byl...

Ještě, že ta Dukla hraje. U toho se aspoň člověk aspoň rozčílí, jaký jsou to nuly.... když už se mi v tom pitomým životě nic nedaří....A přece, všechno svedu, žít v maloměstě, kde bych dneska byl...

A teď uvidíme, kolik lidí chápe nadsázku a absurditu..

Psali jsme: Decroix (ODS): Nechtějme vše "samasamose" Decroix (ODS): Tahle kampaň byla moje politická premiéra. Takový skok bez padáku do prázdna Decroix (ODS): Nedělní glosa - Miluju a maluju... Eva Decroix: EU tu má být pro lidi, ale je pro ně obávanou džunglí. Macron nechtěně rozlévá kyselinu strachu, s jeho cestou nesouhlasím

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV