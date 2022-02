Decroix (ODS): Každá norma musí mít nějaký sankční mechanismus

reklama

Já vám děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, minimálně ti, co sledujete zde. Dovolte mi prosím, abych vám dnes přednesla pozměňovací návrh, a to jménem svým, jménem klubu ODS, jménem klubu KDU, STAN a Piráti. Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 8% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9275 lidí

První bod, který jsme považovali za důležité zmínit, zde již zazněl, ten není součástí našeho pozměňovacího návrhu. To se jedná o tu účinnost, tento bod byl načten v rámci pozměňovacího návrhu zdravotního výboru. Dovolte mi tedy prosím přednést ty ostatní body, které jsou písemně nahrány v systému pod číslem 297, přičemž prvním důležitým bodem je úprava mimořádných opatření, která se týkají veřejných akcí. Upravujeme návrh pandemického zákona tak, aby veřejné akce bylo možné omezit, ale ne zcela zakázat. Současně upravujeme podmínku kumulace fyzických osob nejenom co se týče jednoho místa, ale současně taktéž co se týče jednoho času. To znamená kumulace na jednom místě a v jednom čase je ta podmínka pro to, aby bylo možné omezit veřejnou akci. Stejná podmínka se prosím vztahuje i na zasedání a akce orgánů veřejné moci. I zde odstraňujeme možnost z celkového zákazu, je zde pouze možnost omezit, samozřejmě pokud budou splněny podmínky.

Velmi důležitým druhým bodem našeho pozměňovacího návrhu je úprava tzv. SMS karantény. Je to něco, co bylo v posledních dnech velmi diskutováno, opakovaně zde ze strany opozice i polemizováno, kritizováno. Prosím, zachováváme možnost, aby bylo možné nařídit izolaci nebo karanténní opatření formou ústní, písemnou anebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, včetně tedy té SMS. Neomezujeme se prosím na tu SMS. Zaznívá zde opakovaně ta diskuse, co se stane, když někdo nemá telefon. Opakuji, je důležité, že je možné použít technické prostředky, které urychlují komunikaci, přičemž se nejedná výhradně o SMS.

Zde si dovolím částečně i citovat vyjádření ministra pro legislativu a předsedy legislativní vlády ze dne 31. ledna 2022, jedná se o vyjádření, které bylo zasláno předsedkyni Poslanecké sněmovny a které mi bylo kanceláří paní předsedkyně doručeno. A pan předseda legislativní vlády a cituji, uvádí: "Že smyslem navrhovaného ustanovení je především dát zákonný podklad pro co možná nejjednodušší a minimálně formalizované nařizování karantény a izolace, neboť při počtu, z jakých je nutné tyto izolace nebo karantény nařizovat, není možné vést ani zjednodušená správní řízení".

Zde prosím jenom bych ještě chtěla podotknout, že taková už je dnes nyní praxe. Není to nic, nezavádíme žádnou novinku. V zásadě jenom regulujeme praxi, to znamená, že zvyšujeme tu ochranu obyvatel, protože dnešní praxe nebyla žádným způsobem legislativně uchopena.

A ještě prosím současně podotknu, protože i to zde zaznívalo v některých kritikách, že dle vyjádření předsedy Legislativní rady vlády ze stejného data, ta obecná úprava, to znamená dnes již nyní platná, poskytuje dostatečnou ochranu osobních údajů, aniž by bylo nutné jakoukoliv další úpravu osobních údajů do zákona pandemického zapracovávat. Ale - vzhledem k odborné diskusi, vzhledem k vyjádření některých právníků, i vzhledem k naší práci legislativců v rámci Poslanecké sněmovny vnímáme, že některé komentáře co se týče možnosti identifikace a ověřitelnosti autora té zprávy v případě SMS karantény mohly být určitým způsobem zpochybněny a především to byl jakýsi negativní signál veřejnosti, že by bylo možno tyto SMS zprávy, tato nařízení zpochybňovat, což není účelem. Tak Ministerstvo zdravotnictví je v rámci i našeho pozměňovacího návrhu zmocněno k tomu. To znamená to je přímo zapracováno do zákona, aby vyhláškou stanovilo povinné náležitosti této tzv., a promiňte mi ten lidový termín SMS karantény.

Účelem tohoto je, aby oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření obsahovalo tzv. jedinečný kód, na základě kterého je možné ověřit, že autorem dané zprávy je Krajská hygienická stanice a dané oznámení je určeno pouze vám a ne nikomu jinému. Tak. Současně jenom podotýkám, že je to něco, co jsme diskutovali s Ministerstvem zdravotnictví, to znamená, víme, že je to technicky možné a v krátké čase realizovatelné. Již v původním návrhu pandemického zákona byla vložena možnost právo podání námitky proti nařízení karantény či izolace, a to ve lhůtě tří pracovních dnů. Toto zachováváme. Ale současně reagujeme na poměrně přirozenou potřebu, aby byla taktéž stanovena lhůta, ve které bude taková námitka vyřešena. To znamená, že vkládáme lhůtu tří pracovních dnů, aby orgán veřejného zdraví rozhodl nebo oznámil své prošetření této námitky. A důležité je, že pokud toto nestihne, nestihne oznámit té osobě, která podávala tu námitku své rozhodnutí, tak se izolace nebo karanténa považuje - námitka nerozporovatelná, považuje se ta karanténa a izolace za ukončenou. To je důležité.

To znamená v zásadě můžeme být v horizontů tří až šesti dnů. To znamená zásadním způsobem posilujeme, a to zde opravdu si dovolím podotknout, pokud je neustále diskutováno, že nouzový stav je výhodnější řešení, no tak minimálně z tohoto ohledu není, protože stejně bychom byli nuceni, pokud by se pandemie jakýmkoliv způsobem zhoršila, přistupovat k oznamování tímto způsobem, ale nebyly by tam tyto ochrany jednotlivých práv. Tady je to jednoznačné. Pokud udělá úřad chybu, tak v zásadě vy máte tři dny, a máte jednoznačně danou lhůtu na to, jakým způsobem se bránit.

Poslední důležitý bod, považuji ho za důležitý symbolicky, politicky, ale i pro občany, a to je výše pokut. Pokuty v rámci pandemického zákona v souladu s celou koncepcí pandemického zákona mají být především prevenční. Účel nemá být sankční a nikdy nebyl. Původní výše pokut vycházela ze stejných výší, které byly stanoveny v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Logika, která samozřejmě je v zákoně o ochraně veřejného zdraví je malinko jiná, je přísnější. Pandemická norma má být, dovolím si použít slovo soft, má být jemnější a má být především ochranná. To znamená my nemůžeme pokuty vypustit zcela a úplně. Jsme v zásadě, každý legislativec v rámci prvního ročníku práva víme, že každá norma musí mít nějaký sankční mechanismus.

Ale proto aby byl odpovídající, tak my máme za to, že stačí, pokud ty pokuty budou sníženy o 80 %. To znamená, že ta navržená výše pokut odpovídá 20 %, což jsou částky, které odpovídají té vyšší sazbě pokut. Nejsou to ty částky, které následně bývají v rámci těch přestupkových řízení ukládány. To víme, není důvod přistupovat k této nejvyšší sazbě. Tak. Toto jsou prosím body, které jsou obsaženy v tom pozměňovacím návrhu 297. A současně mi ještě prosím dovolte, abych předložila, načetla druhý pozměňovací návrh, který je nahrán v systému pod číslem 317.

A ten si dovolím zdůvodnit pouze velmi krátce. Jedná se o pozměňovací návrh, kterým vypouštíme oprávnění Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, neboť na základě konzultace s ministerstvem máme za to, že oprávnění, která již dnes mají tato ministerstva na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, měla být dostatečná a není důvod je upravovat samostatně. Tak. Současně si dovolím ještě následně v podrobné rozpravě se přihlásit k těmto dvěma pozměňovacím návrhům. Ale vzhledem k tomu, že budu předkládat omluvenku, tak si dovolím zmocnit k načtení těchto pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě svého kolegu Karla Haase, který je taktéž autorem těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji vám.

