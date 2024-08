Decroix (ODS): Poslat mi trolly vás stojí v Moskvě či Pekingu hrozný prachy

Svého trolla už mám. Milujícího a opravdického z Norska od dcery. Tak už mne tu netrollte, prdi. Nehnu se ani o píď kvůli vašim sprostotám či výhrůžkám násilí, šibenice, pekla.

Já vím, že vás ta liberální demokracie strašně štve a vím, že ženský v politice jsou pro vás prioritním cílem. Jenže těsně vedle!

Stojí vás to v Moskvě či Pekingu hrozný prachy mi poslat přes 700 trollích nenávistných komentářů za odpoledne, ale marná práce. My jsme Češi, my se nevzdáme.

Pečte na to. Wish you love, peace and prosperity!