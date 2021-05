Decroix (ODS): Žádný soud zde nerozhodne nic

reklama

Kde je pravda? Každý má názor! Všichni jiný a nakonec však všichni stejný: Rozhodne soud. Soud. Soud. Soud.

Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 97% Neodvádí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2439 lidí

Nevím, jak to bylo. Výjimečně mohu stát uprostřed (jako advokatka si to normálně dovolit nemohu). Žádný soud zde nerozhodne nic! Nic, co by mělo hodnotu spravedlnosti. Upřímně? Já být na místě těch žen, (ať už to bylo jakkoliv!), nikdy bych nešla do sporu s někým, kdo zná všechny právníky a je celebrita. Nikdy bych nechtěla něco tak intimního tahat do novin. Nechtěla bych, aby to vědělo okolí. Bála bych se. Ne. Umřela bych strachy. (Neříkám, že je to správně! Rozhodně ne!)

To, že ty ženy mohou odmítnout vypovídat, Ferimu nepomůže i pomůže. Nebude se moci očistit, stín zůstane, nebo bude moci také tvrdit - oprávněně či ne - že se nic nestalo. Obojí je hrozný.

Co chci říct? Že některý kauzy nemají správný konec černý na bílým. Že je spravedlnost formální, morální a politická. Každá je o něčem jiným. A rozsudek není všespásný. Soudní řízení může ubližovat i minout spravedlnost.

Trest už byl přijat. Mělo by přijít odpuštění. Vzájemné. Soudit - tu či tu stranu - umí dnes každý, kdo najde enter na klávesnici, ale hoď kamenem... Očišťující efekt by mělo mít další chování a práce, ne kulatý razítko.

Pokud by tahle kauza skončila veřejnou diskuzí o tématu - o práci s obětmi, ale i falešnými obviněními, o složitosti jít ven s choulostivým tématem, ale také veřejném lynči a politické morálce, za mě by to bylo víc než hodně potřebné a přínosné. Mimochodem justice fakt neumí tyhle případy řešit citlivě - o tom se bavme, na tom pracujme! Ne, ve vztahu k téhle kauze, ale všem ostatním.

Řešila jsem podobný případ z obou stran - za falešně obviněného, kterému to málem zničilo manželství i za skutečnou oběť, které to zničilo kus života. Obojí je lidsky strašný!

Tedy všem zúčastněným přeji mnoho sil a odvahy stát čelem!

Psali jsme: Decroix (ODS): Ne, my neděláme politiku, my jsme jiní Decroix (ODS): Zbankrotuji usilovnou prací Decroix (ODS): Místo 650 lepšolidí chci 12 handicapovaných sousedů Decroix (ODS): Je křivej nebo blbej?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.