Derner (KDU-ČSL): Náhradních rodičů stále není dost. Upozorní na to Týden pěstounství

Ten se uskuteční ve dnech 8. až 13. září 2019 a nabídne program pro odbornou i laickou veřejnost. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimíra Dernera.

„Náhradní rodinná péče je dnes nenahraditelnou součástí sociální práce s dětmi a mládeží. Přestože počty pěstounů během uplynulých let výrazně narostly, stále jich ještě není dost na to, aby bylo možné poskytnout nový domov každému dítěti, které ho potřebuje. Týden pěstounství nám pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o potřebnosti náhradní rodinné péče a o tom, co vše obnáší,“ říká náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimír Derner.

V neděli 8. 9. akci odstartuje Den pěstounství pořádaný v Safari parku Dvůr Králové. Jeho součástí budou pěvecká a taneční vystoupení, promítání i setkání s herečkou Nelou Boudovou a její pěstounskou dcerou.

V následujícím týdnu se budou pro veřejnost na území celého kraje konat různá setkání s odborníky, rozhovory s pěstouny, workshopy či výstavy.

V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je aktuálně nahlášeno okolo 240 dětí, kterým je možné zprostředkovat náhradní rodinu. Největším problémem je dlouhodobě nedostatek pěstounů tolerantních ke specifickým potřebám dětí, jako jsou zejména vícečetné sourozenecké skupiny, ale často i „jen“ sourozenecké páry, dále děti z minoritního etnika a děti nad deset let. Od začátku roku 2019 přibylo do evidence 79 dětí, z čehož bylo 37 dětí starších deseti let.

Více informací o pěstounské péči a program Týdne pěstounství naleznete ZDE.

Program Týdne pěstounství v Královéhradeckém kraji

Neděle 8. 9.

Safari Park Dvůr Králové – Den s pěstounskými rodinami

9:00–15:00: Amfiteatr – info stánek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seznamující s problematikou náhradní rodinné péče a zábavné aktivity neziskových organizací doprovázejících pěstounské rodiny v KHK;

11:00–12:30 (hlavní program): Program na podporu pěstounství bude moderovat Jan Tuna a hlavním hostem bude Nela Boudová s pěstounskou dcerou Sašenkou. Dále vystoupí dětský pěvecký sbor ze Dvora Králové nad Labem Carpe Diem a soubor lidových písní a tanců Zpěvanky;

9:00–15:00 (vedlejší program): malování na obličej a obří bublifuk (Amfiteatr zoo);

9:00–15:00: promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád a výstava Jsem pěstoun (vedle vchodu do zoo u Restaurantu Lemur)

Pondělí 9. 9.

Dobruška – Staň se náhradním rodičem

8:30–12:00: Městský úřad a Úřad práce v Dobrušce, nám. F. L. Věka 26 – poskytování informací o problematice pěstounství;

12:30–17:00: Městská knihovna Dobruška, Na Budíně 850 – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád a poskytování informací o problematice pěstounství.

Chlumec nad Cidlinou – Staň se náhradním rodičem

12:30–18:00: Městská knihovna Chlumec n. C. – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád, diskuze s pracovníky Podzámčí, o. p. s., na téma náhradního rodičovství.

Středa 11. 9.

Broumov – Pěstouni, díky!

13:00–16:00: Mírové náměstí, Galerie Lokart Cafe Herzog – infostánek „Stavte se na kafe (máme to letos jinak…)“ - propagace pěstounství, doprovodný program (zpěv s kytarou, dílnička – vyrábění odznáčků s motivy pěstounství, vymalovávání velkého obrázku).

Hradec Králové – Staň se náhradním rodičem

11:00–16:00: Studijní a vědecká knihovna, Galerie Automat (2. patro) – Chcete se dozvědět více o pěstounské péči? Jak se stát pěstounem? Jaké jsou děti v pěstounské péči? Informace poskytnou pracovnice Krajského úřadu Hradec Králové;

od 15:00 setkání s pěstouny: Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením KHK, J. Černého 8/28 – přátelské setkání pěstounů se zástupci statutárního města Hradec Králové.

Jaroměř – Den otevřených dveří v Diamantu

9:00–16:00: Diamant, Jiráskova 385 – informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči.

Nová Paka – Zábavné odpoledne s pěstouny

od 13:00: budova Českého svazu chovatelů ZO Nová Paka, Nádražní 475 – poděkování pěstounům, drobné občerstvení, propagace pěstounství, hry pro děti, vítána je i široká veřejnost.

Nové Město nad Metují – Staň se náhradním rodičem

13:00–16:00: Centrum prevence Mandl, Družstevní 587 – informace pro zájemce o náhradní rodinnou péči.

Nový Bydžov – Staň se náhradním rodičem

9:00–11:00 a 13:00–16:00: Klub MEKKA – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád, diskuze na téma náhradního rodičovství.

Vrchlabí – Pruhovaný podvečer

od 17:00: evangelický kostel ve Vrchlabí, ul. Českých Bratří 112 – koncert dětí, po kterém bude následovat příjemné posezení na Otevřené farní zahradě.

Čtvrtek 12. 9.

Náchod – Pěstouni, díky!

13:00–16:00: Masarykovo náměstí – infostánek „Stavte se na kafe (máme to letos jinak…)“ – propagace pěstounství, doprovodný program (zpěv s kytarou, dílnička – vyrábění odznáčků s motivy pěstounství, vymalovávání velkého obrázku).

Nový Bydžov – Staň se náhradním rodičem

9:00–11:00 a 13:00–16:00: Klub MEKKA – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád, diskuze na téma náhradního rodičovství;

od 16:00 Setkání s pěstouny: Klub MEKKA – poděkování pěstounům (občerstvení, opékání, program pro děti, výstava, promítání, volná zábava).

Kostelec n. Orlicí – „Rodiče napořád“

9:00–18:00: Komunitní centrum, Na Příkopech 530 – akce pro širokou veřejnost, aktivity pro děti, informace o pěstounství, promítání cyklu Rodiče napořád, představení organizací doprovázejících pěstounské rodiny.

Pátek 13. 9.

Rychnov nad Kněžnou – Společné posezení s pěstounskými rodinami

15:00–20:00: Přírodní skautský areál v Rychnově nad Kněžnou – posezení spojené s poděkováním pěstounům, hry pro děti, opékání buřtů.

Trutnov – Zábavné odpoledne pro pěstounské rodiny

15:00–18:00: Středisko volného času, Na Nivách – poděkování pěstounům za jejich péči, posezení u kávy, zábavný program pro děti i dospělé, prohlídka nově otevřeného střediska volného času.

