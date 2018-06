Dlabajová (ANO): Silniční doprava uchráněna od protekcionismu

Poslanci dnes rozhodli, že se na tranzit a mezinárodní dopravu pravidla o vysílání vztahovat nebudou. Kontroverzní téma řidičů kamionu a jejich pracovních podmínek, včetně mzdového ohodnocení, je již delší dobu předmětem bouřlivé diskuze, která rozděluje EU. Vzhledem k širšímu záběru úpravy, která kromě dopravních záležitostí zohledňuje také aspekt zaměstnanosti, pracuje celkem na třech zprávách sociální části balíčku výbor TRAN spolu s Výborem pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) ve sdílené kompetenci.

„Dnes měl Evropský parlament poslední šanci uchránit silniční dopravu od protekcionismu některých států a zajistit tak pokračování jejích operací na vnitřním trhu,“ okomentovala dnešní hlasování česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO/ALDE), která za výbor EMPL předkládala své stanovisko ke zprávě o požadavcích na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. A podařilo se.

Stejně jako většina států střední i východní Evropy, M. Dlabajová od začátku vyjednávání již o obecné směrnici o vysílání prosazovala, aby byl z oblasti působnosti obecných pravidel pro vysílání výslovně vyňat tranzit a mezinárodní doprava, což dnes výbor pro dopravu během svého hlasování podpořil. „Je to náš obrovský úspěch. To, co se ještě před pár dny zdálo nereálné, se dnes povedlo. Vyjmutí dopravy z obecných pravidel pro vyslané pracovníky, která byla primárně nastavena především pro stavební sektor, pro mne bylo jasnou prioritou od začátku vyjednávání,” říká M. Dlabajová. Podle ní přitom údajně nebyla na straně západních států dlouhodobě žádná vůle k tomu, aby doprava byla upravena zvláštními pravidly, o která usilovala. „Sektor dopravy je vysoce mobilní a vyžaduje specifickou úpravu pravidel, která by měla být nekomplikovaná, jednotná, jednoznačná a snadno vymahatelná s cílem usnadnit dopravní činnosti a současně chránit řidiče,“ dodává. Situaci, kdy by se pravidla pro vysílání aplikovala také na řidiče kamionu, zároveň označila za katastrofický scénář. "Znamenalo by to konec české kamionové dopravy s důsledky, které si zatím ani neumíme představit,“ okomentovala snahy některých států poslankyně.

Dalším dlouhodobě diskutovaným bodem bylo také nové nastavení pravidel pro vykonávání kabotáže, která se svojí povahou liší od běžného tranzitu i mezinárodní dopravy, a na která by se v zásadě měla uplatňovat podobná pravidla týkající se mezd řidičů. Výbor TRAN dnes stanovil období 7 dní pro kabotáž, během kterého se na řidiče pravidla o vysílání vztahovat nebudou. „Dnešní výsledek hlasování mne upřímně potěšil a je to vykročení správným směrem. Šlo především o budoucnost Evropy a zachování jejích hodnot. Stále jsme ale na začátku legislativního procesu. Musíme uhájit své zájmy i na úrovni třístranného vyjednávání mezi Parlamentem, Komisí a Radou,“ uzavřela M. Dlabajová.

Martina Dlabajová ANO 2011



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Juncker se otřel o Italy a zvedl tím ze židlí vedení nové vlády Premiér Babiš: Chceme navýšit prostředky na provoz agentury GSA Zdechovský (KDU-ČSL): Evropská komise musí začít řešit stáčení kilometrů u automobilů Dlabajová (ANO): Přísnější pravidla pro vyslané pracovníky ztíží podnikání českých firem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV