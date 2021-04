Dočekal (Svobodní): Absurdity kolem aut

Někdo asi nechce aby lidé mohli jezdit auty. Zároveň také chce, aby se vlastnictví automobilu stalo nedostižným luxusem.

Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22038 lidí

V pozadí vidím tendenci omezovat svobodu pohybu, podlehnutí naprosto nesmyslným pseudoekologickým argumentům, snahu dotáhnout bezpečnost ad absurdum a v neposlední řadě je to výsledek aktivit nevzdělaných primitivů, kteří nějakou náhodou okupují příslušnou židli v EU či v jednotlivých vládách a samosprávách a potřebují si dokázat svoji důležitost a celkově ospravedlnit smysl toho, za co jsou placeni. Jo a rádi nařizují ostatním co si mají myslet, dělat a za co utrácet své peníze. Pojďme si stručně ukázat pár absurdit, které jsou s automobilismem spojeny. Věřím, že by vás napadla celá řada dalších. Berte tento článek jako neutříděné postřehy od člověka, který je v autoprůmyslu sám zaměstnaný a ročně najede přes 60 tis. km (a má čisté bodové konto).

Takže se podíváme na nesmysly, které si musíme (budeme muset) povinně platit při koupi nového vozu. Za jaké skvělé vynálezy (které zhusta nechceme) nás v tomto případě EU nutí vyhazovat naše peníze?

– asistent pro udržování v jízdních pruzích (otravné, nepřesné, vypínám)

– povinná couvací kamera (já vážně umím couvat i podle zrcátek)

– vestavěný detektor alkoholu u řidiče s blokováním řízení (halooo pane, pojďte mi fouknout, jinak se nerozjedu. Dík.)

– povinné sledování tlaku v pneu (téměř nefunkční, prodraží přezouvání i o tisíce Kč)

– všechna nová auta musí mít možnost přijímat digitální vysílání DAB+

– automatický systém tísňového volání eCall (porovnal už někdo náklady na vývoj, výrobu, provoz atd. toho zařízení s počtem zachráněných životů???)

– s tím souvisí že každé auto musí mít pro tento systém extra napájení, GPS modul a integrovanou SIM kartu.

– pokročilý systém nouzového brzdění

– detekce únavy (haloo pane řidiči – dejte si kafe, jo!)

– systémy prevence rozptylování pozornosti (např. hlasové ovládání telefonu, rádia apod.)

– „černá skříňka“ – záznamové zařízení o nehodě.

– signalizace nouzového zastavení

– rozšíření zóny ochrany pro hlavy chodců nebo cyklistů na přídi vozu

– inteligentní asistent rychlosti, který informuje o překročení povolené rychlosti a dokáže ji automaticky snížit (vážně bezpečné – obzvláště při předjíždění)

– systém vyhodnocující okamžitou spotřebu a chování vozu (rozuměj řidiče) OBFCM, který tyto údaje o každém řidiči odesílá k dalšímu zpracování úředníkům v EU. Velký Bratr jak vyšitý! Údaje o provozu každého vozu se budou centrálně shromažďovat! Nejenže se dá zjistit, kde všude jsem byl, ale navíc barvitě vidím, že mi bude chodit daňový výměr a pokuta za to, že jsem v zimě 20 minut stál na místě a nechal si zapnuté v autě topení!

– pro auta nad 3,5t (zatím) pokročilé systémy, které dokáží rozpoznat chodce a cyklisty v těsné blízkosti

– atd. atd.

Vývoj a výroba všech těch povinných nesmyslů stojí astronomické částky, které ve výsledku platí koncový uživatel. Aby nedošlo k omylu – nic proti těmto věcem nemám, ale ať si je dobrovolně koupí jako doplňkovou výbavu ten, kdo je chce. Když si vezmu, že za život jsem najel hodně přes 1 mil. km bez všech těchto vychytávek, tak nechápu, jak je možné, že jsem vůbec ještě naživu. Jako vtip v této souvislosti vyznívají slova finského ministra práce Timo Harakka, který řekl, že zavedení těchto ptákovin: „zvýší konkurenceschopnost evropských výrobců automobilů na světovém trhu,“. Jasně Ty komiku! Celý svět mimo EU bude kupovat a zbytečně platit něco, co nepotřebuje. Chápu, že z pohledu pana Harakka a dalších myslitelů z EU jsou lidé za hranicemi EU hloupí a nevědí, co je pro ně dobré. Ale opravdu si ten chlap myslí, že právě toto zvýší konkurenceschopnost evropských vozů, když každý kouká především na cenu??? Že si celý svět sedne na zadek z utrápeného tříválce, který ale má systém upozorňující na cyklistu v blízkosti a na nutnost si dát kafe??? No nevím ………..



Ekonomické a politické postřehy:

– v roce 1995 se v ČR zavedly dálniční známky a v roce 2007 mýto pro automobily nad 3,5t. Vcelku logická argumentace byla, že z vybraných peněz se postaví nová infrastruktura. Zatímco na těchto poplatcích se vybraly stovky miliard korun, tak výstavba nových dálničních tahů se jaksi někde zasekla. Teda ne úplně. Pár nových kilometrů máme. A občas se povede postavit krásná vlnovka jako u Ostravy nebo se na stavbu sesype půl kopce hlíny jako ve směru na UnL. Na druhou stranu i opravujeme. Třeba stupidní kousek D1 z Prahy do Brna, který měří trapných 200km je stát schopen opravovat desátým rokem a stále není hotovo. Průjezd pověstným Ťokovým průsmykem vzdala dokonce i US Army. Jak to jen proboha dělají třeba v Německu, kde mají tisíce kilometrů dálnic a přitom se žádné dálniční známky neplatí?

– jak je možné, že po tolika letech se stát nedokáže v případě liniových staveb vypořádat s obstrukcemi pomatených ekologů, kteří tvrdí, že za měsíčku zahlédli na budoucím staveništi v tůňce Rákosníčka a proto se tam nesmí stavět? Přitom lidé z měst přetížených tranzitní dopravou (třeba Přerov) jsou jim totálně ukradení. Zvláštní je, že jakmile tyto instituce obdrží „výpalné“ – pardon – dobrovolný příspěvek na činnost, tak tyto blokační žaloby stahují.

– hurá, budeme jezdit elektromobilama. To je tak výživné téma, že si to schovám na samostatný článek. Tak jen na okraj. Nyní má stát z prodeje PHM neuvěřitelné příjmy. Jsem línej ty miliardy googlit. Jen z toho, co najedu já sám, má stát ročně cca 60 – 80 tis. Kč. V mozaice masírky o výhodnosti elektromobilů je i kamínek o tom, jak je jejich provoz cenově výhodný. Věříte tomu? Představme si, že se nějakým pomatencům skutečně povede elektromobilitu masově prosadit. V tu chvíli erár přijde o miliardy z prodeje PHM a navíc se bude muset za šílené peníze vybudovat dobíjecí infrastruktura, něco sežerou dotace na elektromobilitu, bude nutné posílit přenosovou soustavu atd. Zjevně nepoměr. Na jedné straně enormní propad příjmů a na druhé straně ohromný nárůst výdajů. Opravdu si někdo myslí, že ceny el. energie zůstanou na současné úrovni? Elektřina se obchoduje na mezinárodních trzích a burzách a výrobce jí pochopitelně prodá nejvyšší nabídce. Ostrovní systémy již neexistují. A poptávka díky nucenému přechodu na elektromobily bude ohromná. Domácí spotřebitel tu cenu prostě jen musí dorovnat. Nestabilitu na tomto trhu ještě posílí ekošílenství spočívající v nevyváženém výkonu solárních a větrných elektráren a evropském odklonu od jaderné energetiky. Nechci být špatným prorokem ale v důsledku klidně může nastat situace, kdy budeme přemýšlet, zda si zapnout toustovač, protože za 5 minut ten přístroj spotřebuje elektřinu za nehorázné peníze. Ostatně něco podobného se stalo letos v zimě v USA. Další věcí, která se stane bude to, že razantně zdraží klasická nafta a benzín ve snaze jednak naplnit kasu a pak přinutit lidi k přechodu na elektroauta.

Jan Dočekal Svobodní



zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

– Emise. To je také téma na román. Vidíme v přímém přenosu likvidaci jednoho z mála průmyslových odvětví, kde mají země EU ještě nějakou technologickou převahu nad zbytkem světa. Evropská komise se úplně zbláznila a rozhodla se popřít přírodní zákony. Efektem bude přesun výrobních a prodejních aktivit automobilek do zemí mimo EU, menší výnos z daní a nárůst nezaměstnanosti v neskutečném měřítku. Na ziskovosti automotive je třeba vzdáleně závislá i prodavačka pantoflí, které prodá účetní, která počítá DPH firmě vyrábějící kabelové svazky pro Škodovku. I k té prodavačce pantoflí totiž doputuje část peněz z prodeje nového vozu. Je veřejným tajemstvím, že část automobilek už Evropu odepsala a stahuje se pomalu ze zdejších trhů. Příklady? Mitsubishi, Subaru, Chevrolet ……. Ale i ostatní velcí výrobci vyvíjejí modely, které se v EU prostě nevyplatí prodávat. Komickou součástí celého zeleného šílenství je třeba i přeprodávání emisních povolenek, kdy Fiat si je kupuje za miliardy Eur od Tesly, Volkswagen snad od nějakých čínských výrobců elektromobilů apod. (všiměte si – opět dochází k nucenému transferu peněz mimo Evropu, mimo firmy, které ten zisk vyprodukovaly). Původně jsem moc nechápal, že vedení těchto firem je tak „zblblé“ a na tyto podmínky přistupuje. Nyní vidím, že se naopak chovají nadmíru pragmaticky. Díky dotačnímu šílenství se jim produkce elektroaut bezesporu vyplatí. Malou vadou na kráse je, že celé to zaplatíme my, obyvatelé států EU. A nejen kupující nových aut (tipuji, že se na ně bude brát hypotéka jako na byt), ale každý z nás. Každý to zaplatí na daních, DPH, spotřebních daních …… i když si koupíme jen lízátko.

– a už mi ten blog přijde dlouhý, tak vynechám kritiku biosložky v palivech a dotované lány řepky, že ekošílenci a omezovači dopravy chtějí zakázat vjezd SUV do měst, zakázat používání vyhrazených pruhů pro busy v noci pro normální auta, že 5 let staré diesely už někde v Německu také nesmějí do měst, chtěl jsem psát o nesmyslných omezeních jízdních pruhů v Praze, o blbosti s odstupem 1,5m od cyklisty, že díky snaze ušetřit každý gram hmotnosti auta a miligram emisí automobilky zbytečně opouští dvouspojkové převodovky (DSG), že se schválně kvůli „ekologii“ do Mercedesů dávají malé nádrže na benzín (= menší váha vozu = menší spotřeba), že Německá Akademie věd tvrdí, že zákaz dieselů je nesmysl a o spoustě dalších ptákovin, které nás nutí dělat a nutí kupovat věci, které nechceme.

Za 90% všech těch nesmyslů může nekompetentní vedení EU, zastánci levičáckých, zelených a neomarxistických ideologií, kdy oni nejlépe vědí co je pro nás dobré a oni nejlépe vědí, jak utrácet naše peníze. Svéprávný občan je pro tyto existence největším protivníkem. Zvažme to ve volbách.

V každém případě já mám už vybráno. Rok 1988, klasický šestiválec (klima, šíbr, tempomat, vše v elektrice ….) – co víc chtít. A jede to 200!