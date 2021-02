Dočekal (Svobodní): Best in Covid – to jako vážně?

reklama

Dojem první – opravdu to je takové překvapení?

Vždyť jsme přece věděli, že dříve nebo později se něco podobného stane. Varování byla všude kolem nás – a tím vážně nemyslím katastrofické filmy z produkce Hollywoodu. Říkali to odborníci a varovala nás i sama příroda. Už jsme zapomněli na SARS, MERS, Ebolu, ptačí, prasečí a jiné chřipky, kdy se přenos na člověka očekával každým dnem a další lokální epidemie? Vytěsnili jsme z mysli nebezpečí spočívající ve virech číhajících v rozmrzajícím permafrostu? Osobně si myslím, že zatím je k nám osud relativně milosrdný. Představte si, že udeří obdobná epidemie s násobně vyšší smrtností. Co potom?

Dojem druhý – připravovali jsme se?

Máme zde několik „bariér“, které nás měly ochránit. Pojďme si je probrat:

1/ WHO (Světová zdravotnická organizace).

Dle Ústavy WHO je jejím úkolem likvidovat klíčové infekční nemoci. Předpokládám tudíž, že by měla mít zpracované pandemické plány pro choroby typu Covid19 a v případě jejich rozšíření by měla mít pro všechny státy jasné pokyny jak postupovat. Omyl. Místo toho provádí kampaně na zvýšení spotřeby zeleniny a provádí vlastní výzkumné projekty – např. zda má elektromagnetické pole mobilních telefonů negativní vlivy na zdraví. A když dorazí pohroma typu COVID, tak se prostě nic neděje. To tam není žádný odborník, který by to předpovídal? Nikdo se zkušeností se SARS, MERS apod.? Reakce WHO: Nic nevíme, nevydáme žádné pokyny, nemáme žádný plán – prostě NIC. Vlastně ano – v poslední době jsem zaznamenal jakýsi výrok od někoho z WHO, že bohaté státy by měly financovat nákup vakcín pro státy, které nemají (rozuměj nechtějí uvolnit) peníze na tento účel. A jezte víc zeleniny.

A to vše s ročním rozpočtem 8,482 miliard USD (2020-2021). Už chápete, proč chtěl D. Trump ukončit členství USA v této organizaci?

2/ Evropská Unie.

EU umí skvěle řešit povolené příkony vysavačů, pomazánková másla a stanovovat kvóty pro přijímání uprchlíků. Ale jakmile se vyskytne opravdový problém (migrace, epidemie), tak je to průšvih. Pandemický plán? Zásoby a distribuce ochranných prostředků a zdravotních pomůcek? Zapomeňte. Mám v živé paměti, jak začátkem epidemie vzala veškerá deklarovaná solidarita za své. Vzpomínáte na zákazy vývozu roušek a respirátorů z jednotlivých zemí? No to, jak loni touto dobou kolabovalo zdravotnictví v Itálii nedostatkem plicních ventilátorů? Myslíte, že jim některá země z EU nabídla přebytečné kapacity? Já jsem to nezaregistroval. Mediálním prostorem proběhlo jen video, ve kterém předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ukazuje lidem, jak si mýt ruce. Bez ní bych to vážně neuměl. A slyšeli jste někdy o Janezovi Lenarčičovi, což je komisař EU pro krizové záležitosti? Já teda ne.

Ale jednu věc musím EU nechat. Jakmile začalo být jasné, že se bude masivně očkovat, tak neváhala a prohlásila, že bude vakcíny nakupovat jednotně, protože jako EU má „vyšší vyjednávací sílu“. V tuto chvíli jsem se smíchy posadil na zadek. Jednotlivé státy jako nejsou pro farmaceutické firmy dost velkými zákazníky? Asi ne. Nebo za tím je nějaká „malá domů“? To spíš. Usuzuji tak i z toho, že vyjednané ceny za dodávky jednotlivých vakcín byly tajné (než se o nich omylem v Belgii prokecla na Twitteru státní tajemnice De Bleekerová, aby ten tweet hned stáhla viz odkaz). Evropská komise totiž uvedla, že „ze zákona není schopna tyto informace zveřejňovat“. Asi to je děsně tajné – proboha proč? Tak dobrá – budu věřit, že v EU máme geniální vyjednavače. Jak si ale mám potom vysvětlit, že Izrael nebo Británie neřeší nedostatek vakcín, zatímco v EU se začíná mluvit o tom, že zakážeme britské firmě s výrobním provozem v Nizozemí vakcínu z EU vyvážet? Není to spíš tak, že nějaký úředník nebo komisař z EU něco vyjednal „blbě“?

Dalším dobrým vtipem je nákup stříkaček (opět centrálně prostřednictvím EU), které se ukázaly jako nepoužitelné a muselo se to „okecat“ jakože jsou jen na ředění vakcíny viz odkaz.

3/ Česká republika.

Tohle je ještě větší komedie než WHO s EU dohromady. Co dělali epidemiologové v ČR? Od čeho máme Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ? Kde je nějaký pandemický plán? Ale dobrá – nebudu nefér. Pokud se na to „vybodla“ WHO i EU, tak nemůžu čekat aktivitu od domácích expertů. Nicméně jsou zde další pochybnosti a otázky. Epidemie tu je už rok.

– to jsme loni nevěděli, že se bude očkovat? Proč se rezervační systém dělal na poslední chvíli a „minutu před dvanáctou“ se ladily chyby jako např. že se nepočítalo s třímístným číslem za lomítkem RČ.

– to jsme loni v létě nevěděli, že bude potřeba mít plán na hromadné očkování, očkovací místa, zpracovanou logistiku distribuce vakcín atd. Zaslechl jsem názor, že snad i Alzák by to zvládnul lépe – rozhodně má s logistikou větší zkušenosti než stát.

– proč se vakcína válí v mrazácích a neočkuje se?

– to se loni nevědělo, že když se staví polní nemocnice, tak že není personál a z toho důvodu ji zase zbouráme a přes 50 mil. je v …….. (doplňte si neslušné slovo)?

– kdyby byl plán, tak se nemuselo zmatkovat s dobou pro nákup důchodců, mohlo být jasně stanoveno, co a kdy se má zavřít a uvolnit.

– kdyby se nad tím někdo zamyslel, tak jsme nemuseli na poslední chvíli dělat nějakého PSA, kterému nikdo nerozumí a který se mění den ode dne. A proč se pandemický zákon schvaluje až po roce?

– to do dnešního dne nikdo nevěděl, že roušky jsou na nic a ta ochrana je spíše iluzorní? Hlavně, že je vyžadujeme. A ty respirátory teda budou fungovat nebo ne? A nemám raději nosit dva přes sebe?

– není pravdou, že sport a pohyb na vzduchu podporuje imunitu? Proč potom třeba nesmí lidi hrát tenis nebo golf – asi nějaký inteligent vymyslel, že se virus chytí na ty míčky a lítá s nimi. Proč se zbytečně zakazuje celá řada dalších sportovních aktivit?

– Ministr Blatný se nedávno vyjádřil v tom duchu, že nejlepší by bylo to nechat na lidech a jejich zodpovědnosti. Má pravdu, ale poněkud opožděně. Proč to neudělali rovnou? Teď už vládu, která dokáže během roku vyměnit 3 ministry zdravotnictví, evidentně neví co dělá, vydává zmatené příkazy a sama porušuje kde co, nebere nikdo vážně. Manželka premiéra se válí u moře, probíhají mejdany vyvolených, kamarádi jsou přednostně očkováni, někdo smí na fotbal a někdo ne atd. atd.

– Proč Babiš nepřipustí debatu s odborníky, které dal dohromady Dan Landa? Co je pro něj důležitější? Proč si vláda nevyslechne oponentní názory, proč nenaslouchá lidem? Proč jsou lidé zastávající jiné názory (a mezi nimi i osobnosti a odborníci) rovnou v médiích dehonestováni?

– co uděláme s generací studentů a školáků, kterým prostě chybí rok vzdělání? A jak se tento vědomostní deficit projeví v jejich konkurenceschopnosti na trhu práce?

Dojem čtvrtý – jinde to jde.

Některé státy se o sebe umí postarat samy a nespoléhají na to, co jim „spadne z nebe“. Např. Británie a Izrael si dokázaly vyjednat lepší podmínky ohledně vakcín a jejich dodávky jim neváznou. Ano, zaplatily víc, ale není zisk z funkční ekonomiky vyšší než cena, kterou uvedené státy za tyto vakcíny zaplatily? V ČR jsme zasekli astronomickou sekeru 500 miliard a nemáme z toho nic. Nebylo by lepší třeba přeplatit ostatní státy a získat vakcíny přednostně? Nebo by to bylo málo „solidární“ a raději koukáme, jak jsme Best in Covid? Úsloví „Bližší košile než kabát“ má i v dnešní době svoji platnost.

Takže nejsme best, ale nejhorší. A důvody? Protože vláda totálně promrhala důvěru lidí nekoncepčními opatřeními a nikdo už její nařízení nebere vážně. Snaha vše zakazovat, direktivně řídit a strašit lidi evidentně k ničemu nevedla. Jako vyložený výsměch vládním nařízením pak vypadají záběry, jak se lyžaři vozí do kopce vedle vypnutého vleku na laně za rolbou, pokuta 10 tis. pro hostinského, který vládní nařízení od začátku ignoroval, nebo přesuny kadeřnic z provozoven do domácího prostředí.

Jan Dočekal Svobodní



Dojem pátý:

Kdyby se zodpovědní činitelé nesnažili od začátku zbrkle a zcela nekoncepčně dělat jedno zmatené rozhodnutí za druhým, ale místo toho vysvětlili lidem reálná rizika, tak věřím tomu, že jako národ inteligentních a svéprávných osobností se dokážeme sami nejlépe rozhodnout, co je pro nás nejlepší a jaká rizika jsou přípustná. Věřím tomu, že informovaní lidé by sami od sebe dodržovali rozestupy, myli si ruce, omezili vycházení atd. Ale ne proto, že jim to někdo nařídil, ale proto, že se pro to sami dobrovolně rozhodli. Zodpovědný majitel obchodu by sám omezil počet lidí na prodejně a zodpovědný občan by sám počkal, až tam nebude hlava na hlavě. Pochopitelně by se tak nechovali všichni – ale věřím, že valná většina ano – a už to by mělo stačit. Neboli přesně tak, jak to Blatného napadlo, až po roce probíhající epidemie, kdy už nikdo nic nebere vážně.

No a vláda by mezitím s trochou předvídavosti mohla mít už od léta kompletně zpracovanou celou operaci Vakcinace včetně otestovaných aplikací, distribuce a hlavně by už dávno měla zajištěné vakcíny pro celou populaci. V neposlední řadě by nezatížila rozpočet ČR prakticky nesplatitelným dluhem, se kterým se budou muset vyrovnat celé následující generace.

Není to všechno jedno velké selhání vlády, která umí dělat jen rutinní věci ale v době krize jen prokázala absolutní neschopnost? Pamatujme na to na podzim u voleb!

P.S. A dnes ještě ke všemu ve zprávách, že maloobchod byl uzavřen protiprávně a že majitelé obchodů předběžně vyčíslili škody na 250 miliard. Pokud by k tomu vyplacení došlo, tak jediné řešení jak z těch dluhů ven, je buď měnová reforma, nebo inflace v řádu desítek procent nebo razantní nárůst zdanění a osekání výdajů státu (včetně mandatorních), což v důsledku povede ke znehodnocení úspor, poklesu životní úrovně, nebudou peníze na údržbu infrastruktury, sníží se důchody atd. atd. Fakt super.

VLÁDO DĚKUJEME!

