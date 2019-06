Dolínek (ČSSD): Berme to jako daň, která blokuje možnost cestovat a bydlet po Čechách

Já budu rychlý. Nás právě sem nevolí obce. Nás sem volí ti jednotliví obyvatelé těch obcí. A já si myslím, že právě proto my máme dát ty mantinely, které garantují někomu z Horní Dolní Lomné, stejně jako z Aše, že má možnost přístupu kdekoliv v ubytovacích službách za ceny, které on si vydělá, za ty platy, které má. Dvě eura jsou podle mě - kdyžtak mě opravte, kdo to znáte lépe - běžný poplatek v Alpách. Je to běžný poplatek v německých lázních. Je to běžný poplatek všude. Jsou to ty dvě eura. Proto já děkuji vládě, že ona se podívala do zahraničí, udělala to komparaci, řekla, je to běžné, my nevyděláváme jako v Rakousku, ani jako v Německu a řekli jsme ano, ta města nějaký poplatek potřebují. Ale je to právě na nás, abychom ochránili každého od Dolní Lomné až po Aš, že bude moci vybrat ubytování ne podle toho, jestli na to má, ale podle toho, kde si to chce vybrat. Prosím, udělejme to takto. Tato Sněmovna má - a víte, že to jde poměrně rychle - šanci za dva, tři roky klidně ty peníze zvednout, kdyby náhodou se něco na tom trhu změnilo, ale, prosím, berme to jako příspěvek městu na to, že dává těm turistům nějaké služby, ale berme to jako daň, která blokuje možnost cestovat a bydlet po Čechách.

Petr Dolínek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

