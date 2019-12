Dolínek (ČSSD): Nájemník je v té trojčlence v nejhorším postavení

Děkuji. I já navážu právě v této části diskuze, protože se to týká tohoto bodu, tak jsem využil faktické. V tuto chvíli musím říct za sociální demokracii, že se na to díváme z pozice těch nájemníků, kteří jsou vlastně nejhorší v té trojčlence nebo v nejhorším postavení. Když jste aspoň majitel bytu, tak se můžete v rámci SVJ dohodnout, že omezíte nakládání s nemovitostí. Když jste nájemce, tak nemůžete. Ale aspoň je šance se o tom bavit v tom domě. Ale když jste nájemník, tak vy nemůžete ani to na SVJ jít. To znamená, vy si ani nemáte kde stěžovat. Vy můžete jenom svému majiteli bytu, kde mu platíte nájem, říct, že se vám to nelíbí, že ve vedlejším se něco děje. Tím končíte. To znamená, nájemník je ten nejhůře postavený v celém tomto, co se děje.

Takže my trváme na tom, že regulace je potřebná, ale zároveň sociální demokracie říká, že je ale neakceptovatelné, aby proběhla tímto způsobem, že k zákonu o průvodcích si něco načtu. Není k tomu stanovisko krajů, obcí, není k tomu stanovisko Legislativní rady vlády, není k tomu stanovisko majitelů nemovitostí, nikoho. Prostě postrádá to veškerou fundovanou odbornou diskuzi. Prostě to sem bylo vystřeleno a je to nesmyslné. My hlavně trváme na tom, že musíme dát šanci slušným průvodcům, aby mohli podnikat a provádět turisty, a proto v tomto zákoně chceme, aby ten zákon byl dneska schválen. Proto uděláme všechno pro to, aby úprava průvodců proběhla, nepodpoříme tuto část, která by mohla u některých poslanců zablokovat přijetí zákona jako celku, ale zároveň žádáme paní ministryni, která už to ví, protože o tom jednáme několik měsíců, aby MMR velmi intenzívně rozběhlo ten proces interní, protože ta diskuze už vnitřně probíhá. Takže když MMR bude chtít, tak během tří měsíců je schopno určitě zkráceným legislativním procesem dostat nějakou normu na vládu, která by sem mohla přijít, a toto volební období to bude schopno vyřešit.

Ještě jedna poznámka. Nejsem tak zkušený jako pan poslanec Benda, nicméně jestli by pan předseda ústavněprávního výboru Benda, pardon, omlouvám se, mohl dávat pozor chviličku - (Mpř. Pikal: Prosím mým prostřednictvím.) - prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem se opravdu právníků MMR ptal, jestli to není přílepek. Řešili jsme to právě, abychom se vyhnuli něčemu. Oni prošli judikaturu - (Mpř. Pikal: Čas, pane poslanče.) - to je technicky jenom, judikaturu. Není to v rozporu podle judikatury Ústavního soudu...

Petr Dolínek ČSSD



