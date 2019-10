Dolínek (ČSSD): Ředitel Dvořák se rozhodně žádné veřejné diskusi nevyhýbá

Já jsem chtěl reagovat až jako zpravodaj. Ale jsou zde věci, které chci komentovat jako poslanec a jako zpravodaj. Pan ředitel Dvořák se rozhodně žádné veřejné diskusi nevyhýbá, protože ze své podstaty volební výbor je veřejný za přítomnosti managementu České televize i českých médií. To, že se někdo rozhodne, že je pro něho politicky zajímavé pokusit se si podmanit Českou televizi, veřejnoprávní médium, je problém toho člověka, který nepřišel na veřejnou diskusi, kde se následně veřejně hlasovalo o veřejných zprávách, o veřejnoprávních médiích. To je první věc.

Druhá věc. Tady vidíme, že ti, co argumentují proti České televizi, nemyslím jako celku, ale některým segmentům, to je potřeba rozlišit, tak říkají, že je jedno, jestli je to prostor nebo seminář, audit nebo analýza, nebo komentář, že to je vlastně jedno. Oni přišli oznámit svůj světonázor, svůj pohled na některou část segmentu, týkajícího se České televize. A když jim někdo řekne, že je něco jinak, tak je to jedno. A zároveň nás podobní lidé s podobným smýšlením obviňují, že se na to nechceme podívat jejich pohledem. Já myslím, že řada z nás se na to právě dívá s důrazem na detail a ten je důležitý. Proto bych chtěl zdůraznit, můžu nechat stranou, že zmiňovaná firma Kohal Taxi splňuje kvalifikační požadavky, že nebyla překročena požadovaná smlouva, že firma Helios Tupper and Leading měla kvalifikaci od Brano Group a Electro on-line a můžeme tady hodinu diskutovat a vyvracet ty věc. A je to zbytné, protože ta platforma je volební výbor. Nikdo z těch kolegů nedal jediný písemný podklad, nebo jediné své vystoupení na volebním výboru a nyní zde jsou. Já pevně věřím, že kolem zprávy roku 2018 i oni odvedou tu práci zodpovědněji a ty podklady nám dají nejenom během jejich projednávání, ale i mimo. Výbor je určitě připraven tyto věci projednávat, ale potřebuje je seriózně předložit jako jiné podněty, které dostáváme. Děkuji.

Petr Dolínek ČSSD



