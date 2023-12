Dostál (Stačilo!): Reforma zdravotnictví to rozhodně není

reklama

Skrz odboráře (dík!) jsem dostal "v paragrafech" návrh zákona, který pan Válek a Fiala slibovali při podepisování dohody s lékaři. Reforma zdravotnictví to rozhodně není. Jen novela zastaralého zákona 48/1997 Sb. "Zavádí" tu přeshraniční péči, co ji už dávno máme zavedenou ze směrnice, pár dalších řešení v pořádku, jiná spíš legrační. Rozbor si uděláme v příští Právní džungli, ale je to jen snaha technicky polepit dávno nefunkční předpis.

Proč nefunkční? Úhradotvorné procesy založeny na dohodě soukromých či polosoukromých entit (odborných společností, sdružení lékařů, poradních sborů na MZ ve stylu "MeSES), které se mají korporativisticky domluvit na tom, co se stane s povinně odvedenými veřejnými penězi. Živná půda pro korupci. Ty nám zvedneš ruku pro úhradu léku, my si u tebe zaplatíme klinické studie, tenhle styl. Tam už jsme, kvůli tomu netřeba zákon měnit. Skutečné řešení by znamenalo "vyhnat kšeftaře z chrámu" (zde z Ministerstva), ale to Válkovi nikdo nedovolí.

Přijde ještě nějaká další, opravdová reforma? Nebo je to jen píár? Sázím na to druhé, ale uvidíme. Třeba přijde pod stromeček..

