Dostálová (ANO): Jde tady o ovládnutí médií? Já doufám, že tomu tak není

Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem si původně tedy myslela, že skutečně k tomuto tématu úplně vystupovat nebudu, ale opravdu ze všech monitorů, které tady ve Sněmovně máme, tady slyším, jak je to váš svět a náš svět, a tady já tedy musím jednoznačně potvrdit slova mé ctěné kolegyně Jarky Jermanové, že to je náš společný prosím svět. Bydlíme v jedné České republice a měli bychom se podle toho chovat.

A pak mě samozřejmě ještě trošku rozesmutnila poznámka, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pana předsedy Jakuba, který říkal, že my tady něco hrneme. Tak já bych jenom chtěla říct, že to není náš zákon, to není zákon opozice. Ani my jsme nesvolali tu mimořádnou schůzi. Tak prosím vás, jako opozice a hnutí ANO skutečně tady nic nehrne.

Naopak bych se ráda zamyslela nad tím, že my tady v České republice opravdu řešíme celou řadu docela zásadních problémů, opravdu zásadních problémů, počínaje inflací, cenami energií, chudobou, kritickým stavem veřejných finančních prostředků a my si svoláváme mimořádnou schůzi na zákon o České televizi. A já prostě jsem vnímala to, co tady říkali kolegové, vznášeli tady samozřejmě mnoho otázek. Já rozumím důležitosti médií veřejné služby, rozumím důležitosti médií, kterou hrají v našich každodenních životech, ale opravdu nerozumím té posedlosti, proč na zákon o České televizi musíme svolávat mimořádnou schůzi, co je na tom tak strašně důležitého, co tak spěchá. A protože bych opravdu ráda slyšela odpovědi od pana ministra na námi položené otázky, protože to je váš návrh zákona, nikoliv opoziční, tak jsem si připravila celou plejádu otázek a slibuji, že budu mluvit pomalu, aby si je pan ministr stačil zaznamenat.

Takže pro mě by bylo opravdu důležité vědět, v čem je nefunkční nebo přežitý model například volby mediálních rad oproti tomu, jak je to dnes. Co je aktuálně špatně na fungování jednotlivých rad, když to chceme měnit? Co vlastně řeší navýšení počtu radních v případě České televize o tři radní? Co je ta podstata toho, že se tam zvedá počet radních? Co od toho očekáváte, že to přinese? Jestli si myslíte, že pak bude Česká televize vyváženější? Zda si myslíte, že ubude občanů, kteří jsou s vysíláním Českého rozhlasu nebo České televize nespokojeni? Zda přinese rozšíření mediální rady lepší hospodaření veřejných médií? Nebo zda tedy není náhodou celá novela pouhou součástí cenzurní mašinérie roztlačené vládní koalicí?

Čím to, že se vy, kolegové, tolik snažíte probojovat do zákonů tuto změnu zrovna v době, kdy je zjevné, že se začínáte obávat toho trošku veřejného mínění, protože jak už jsem řekla, Česká republika opravdu teď žije úplně v jiných problémech, a je vidět, že už i média tomu začínají věnovat pozornost, a prostě ta nespokojenost občanů se někde objevuje, takže zda toto nemůže být motivem toho, že se bojíte určitých názorů ve veřejném prostoru. Zda je náhoda, že se snažíte média regulovat, zakazovat nepohodlné weby, trestat občany za názor právě v tomto čase, pokud to tedy není názor, který je úplně v souladu s vládní politikou, ale bohužel těch problémů Česká republika má aktuálně tolik, že těch nespokojených a nesouhlasných názorů bude přibývat, a zda je tedy zakážeme jako šmahem a prostě žádné negativní názory se ve veřejném prostoru objevovat nebudou? Nebo je za tím skutečně to, že se nám tady blíží volba generálního ředitele České televize, protože já si pořád kladu tu otázku, když máme řešit opravdu palčivé problémy pro naše občany, proč řešíme na mimořádné schůzi zákon o České televizi. Nebo to skutečně může být tou určitou snahou omezit veřejnoprávní prostor pro nějaké politické diskuse, nebo dokonce, zda se obáváte - já se omlouvám, jsou to jenom otázky, já prostě ta slohová cvičení říkat nebudu, protože opravdu je důležité se pobavit o těch otázkách, - že potřebujete mediální prostor k tomu, aby vůbec pomohla udržet stoosmičku v Poslanecké sněmovně?

Pro mě je zcela důležité a zamýšlím se nad tím, jestli vás fakt nenapadlo, že ten problém kolem veřejnoprávních médií může být daleko širší a že by se mělo začít úplně jinde než u volby mediálních rad. Podle mě je třeba velmi nutné začít tím, že je třeba nejprve definovat, co to je veřejná mediální služba v roce 2023. A já to nikdy nebudu dělit na nějaký váš-náš svět. Prostě žijeme tady ve společném prostoru a skutečně tím, že tomu nepředcházela ta diskuse napříč politickým spektrem, tak prostě asi bude muset od vás zaznít, co to je veřejná mediální služba v roce 2023.

Podotýkám, že Český rozhlas i Česká televize tady fungují podle zákona z roku 1991. Podle mě by bylo nutné začít s debatou o systému financování v médií veřejné služby. Už jsme slyšeli několikrát, že aktuální způsob financování je nadále neudržitelný. Je potřeba jasný postoj vládní koalice k budoucnosti financování veřejnoprávních médií. Chcete poplatky navyšovat? Chápu, že to je velký problém v této době brutální inflace, krize. Nebo je naopak chcete ponechat, tak jak jsou? Ale pak samozřejmě omezujete výrobu i vysílání České televize.

Ale to je bohužel ta daň za to vládnutí. Prostě vy to budete muset říct nahlas a zatím je tady osočována opozice, že my máme něco říkat, jak bychom si to představili. No, tato diskuse ale tedy měla být předtím, než byla navržena novela zákona o České televizi. Nebo chcete ty poplatky dát jako mandatorní výdaj, to znamená jako stálý výdaj státního rozpočtu? To chápu, že je velmi složité v dnešní době, kdy je státní rozpočet v tom stavu, v jakém bohužel je, když se do něj zapomnělo spoustu dalších jiných mandatorních výdajů, ala důchody a najednou by se tam objevil mandatorní výdaj jako platba v České televizi.

Podle mě víte, musíte vědět, že Česká televize za poslední roky hospodařila s minusem a vyrovnaného hospodářského výsledku dosahovala jen díky tomu, že čerpala z takzvaného fondu poplatků, ale tam už zbývá tedy opravdu velmi málo peněz, zhruba 700 milionů korun. A podle mě tou nejdůležitější, jednou z nejdůležitějších rolí právě vládnoucí strany nebo vládní koalice, vládnoucí - a teď mi promiňte to slovo party v Poslanecké sněmovně, je zajistit transparentnost veřejnoprávních médií. Nestálo by za to začít třeba řešit ty známé začerněné smlouvy České televize? Nestálo by za to konečně přestat skrývat platy a smlouvy zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu a České televize? Pokud toto neuděláme a prostě neodpovíme si na ty otázky, které nejsou nijak motivovány zle vůči nikomu, ale prostě si myslím, že ta debata tady chyběla, tak je opravdu - se nezlobte, pane ministře, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ale prostě každého musí napadnout, že za tím je prostě něco jiného, protože ta nejdůležitější debata, proč by se měl zákon o České televizi měnit, tady prostě není.

Takže se zatím musí logicky každému v tom takzvaném zadním podvědomí říkat, tak jde tedy skutečně o politický boj? Jde tady tedy o ovládnutí těch médií, jde tady o to, abychom si obsadili pozici ředitele, aby nám ta média v tom našem vládnutí pomáhala, protože nám budou povinována nebo zavázána nebo jakékoliv další takovéto slovo. Já doufám, že to tak není. Ale pokud si neodpovíme na ty otázky, které jsem tady vznesla, které jsou alfa omega toho, proč je možná Česká televize v problémech a tak dále, a řešíme to od toho konce, jak co nejrychleji obsadit mediální rady a generálního ředitele, tak to skutečně se jeví jako obrovský problém. A myslím si, že skutečně v takto vyspělé společnosti našeho společného světa by k tomu takto docházet nemělo. Pojďme to vrátit na ten začátek, pojďme se pobavit všichni dohromady, co je možno udělat pro Českou televizi, ale nezačínejme od konce.

Děkuji.

