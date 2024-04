Dostálová (ANO): Krajské zdravotnictví zmítá chaos a průšvihy, nemá žádnou vizi

reklama

„O to víc bije do očí, že zdravotnictví si vzal pod sebe sám hejtman Kulhánek, absolutně to ale nezvládá,“ říká Gabriela Dostálová, která má v krajské stínové vládě v gesci zdravotnictví. Právě Dostálová vypočítává celou řadu projektů, které jsou problematické, na čemž buď tratí občané nebo přímo krajská pokladna. „Nemocniční lékárna v areálu Nemocnice Cheb se znovuotevřela až po neuvěřitelných 14 měsících. Mnohokrát jsem na to upozorňovala. Karlovarská krajská nemocnice se tak totiž připravila o finanční prostředky z provozu této lékárny.“

Že to ale není ojedinělý jev dokládá dalším příkladem. „Stejný model byl i u nefunkčního parkovacího systému v areálu chebské nemocnice. Doba jeho zprovoznění trvala dokonce mnohem déle a dodnes se systém potýká s určitými problémy. Kdo je za tento šlendrián zodpovědný?“ ptá se Dostálová, která zároveň dodává, že ani vedení Karlovarské krajské nemocnice, ani gesční radní a zároveň hejtman Petr Kulhánek si žádný problém nepřipouští.

Aktuálně upozorňuje hnutí ANO i na kolapsový stav chebské interny, kde se rozpadl lékařský tým a pacienti se tak musí vozit na internu až do Karlových Varů.

Podobně složitá je i situace okolo magnetické rezonance. V kraji jsou pouhé dvě, z toho jedna v Karlových Varech a druhá v soukromé sokolovské nemocnici a čekací doby jsou proto velmi dlouhé, a to více, jak 8 týdnů „Proč už se neřeší pořízení další magnetické rezonance s lepšími zobrazovacími parametry, když dotace na tyto přístroje jsou,“ ptá se předsedkyně zastupitelského klubu Jana Mračková Vildumetzová.

Podle Gabriely Dostálové chybí plán a vize, kam se karlovarské krajské zdravotnictví bude ubírat. Za čtyři roky, kdy má zdravotnictví na starosti hejtman Kulhánek a Karlovarskou krajskou nemocnici řídí Josef März, stínová krajská radní pro zdravotnictví nezaznamenala žádnou koncepci rozvoje zdravotní péče.

Mnoho věcí se prý řeší nahodile až chaoticky. „Ukážu to na velice smutném příkladu, který svědčí o naprosté nekompetentnosti v řízení karlovarské nemocnice. Ta žádala o dotační prostředky na pořízení hardwaru a softwaru k zajištění kybernetické bezpečnosti dle nejnovějších nařízení a v posouzení zpracování dotace skončila na 105. místě ze 105 žadatelů, tedy naprosto poslední a hluboko pod čarou. Vše tak bude muset hradit z vlastních finančních zdrojů,“ popisuje Dostálová, která dodává i to, že se snaží vedení kraje pomáhat a pravidelně chodí s konkrétními návrhy. „Zatím však vždy narazím na zeď odporu,“ posteskne si.

