Dostálová (ANO): My chtěli diskusi. Ale vy jste neustále tvrdili, jak je migrační pakt super

Děkuji moc. Já budu velmi krátká. Já bych chtěla jenom vlastně zareagovat na vystoupení pana předsedy Dufka. Ono, pane kolego, na společné řešení už je pozdě. Když se vlastně odehrála ta záležitost 8. června 2023 na té Radě EU, kde byl pan ministr Rakušan, tak my jsme čtrnáctého svolali schůzi, abychom se dohodli na společném postupu, protože ten migrační pakt je prostě od základu špatně. My určitě souhlasíme s efektivní ochranou vnějších hranic. Určitě souhlasíme s bojem s pašeráky, určitě souhlasíme s tím, abychom hledali zázemí pro azyl ve třetích zemích. Ale tenkrát jsme měli usnesení, všichni jste hlasovali proti. Všichni. Protože samozřejmě, kdybychom společně zabrali, pomohli třeba panu ministrovi najít tu blokační menšinu, ale vy jste neustále tvrdili, jak je to prostě super a jak to tady bude. A tohle je výsledek.

Takže teď samozřejmě nový Evropský parlament bude muset hledat tu cestu, abychom opravdu zamezili vstupu těch lidí na území Evropské unie.

Takže jsem na to chtěla jenom zareagovat, že teď už tady máme na stole, pan ministr na tu poslední Radu - a to by mě zajímal váš názor, jestli jste mu dali jako koalice zadání, aby na Radě ministrů 29. dubna, Radě ministrů zemědělství, se pokusil najít tu blokační menšinu. Tam je ten prostor, kde ještě vlastně jde opravdu zatáhnout za tu záchrannou brzdu. Ale blokační menšinu pan ministr pravděpodobně nehledá.

Děkuju.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

