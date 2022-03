Dostálová (ANO): Obce mají na větší investiční akce malé rozpočty

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové, děkuji moc za slovo.

Já bych se ráda přihlásila k tisku 498. Pod tímto číslem jsou tři návrhy na změnu rozpočtu. Dovolte mi tedy je krátce odůvodnit. Já samozřejmě - a už to tady dneska padlo mnohokrát - velmi podporuji kroky vlády pomoci na Ukrajině, ale také už to tady zaznělo. Je potřeba skutečně myslet i na Českou republiku, na občany České republiky. Určitě víte, že moje návrhy budou směřovat vůči Ministerstvu pro místní rozvoj. Toto ministerstvo je zejména investiční ministerstvo, zabezpečuje investice zejména pro malé obce a města. Vzhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně je mnoho starostek a starostů, tak věřím, že najdu slyšení i u nich. Protože jde o dotační tituly jako je například podpora místních komunikací, kde je dotační titul jak pro obce do tří tisíc obyvatel, tak i pro obce do deseti tisíc obyvatel.

Tyto obce skutečně mají malé rozpočty na to, aby se mohly pustit do nějakých větších investičních akcí. Proto o tento dotační titul je na ministerstvu enormní zájem. Skutečně je enormní, protože podle mých odhadů tak, jak to znám z minulosti, tam jsou převisy poptávky přes tři miliardy korun jenom na tomto jednom konkrétním dotačním programu. Věřím tomu, že se najdou zdroje na to, aby se pomohlo připraveným projektům, aby starostové skutečně neměli projekty pod stavebním povolením v šuplíku dlouho, abychom se společně snažili vyhovět starostům a realizovat tyto projekty na jejich území.

Druhý návrh směřuje zase k dalšímu dotačnímu titulu, kde ten převis poptávky snad ještě větší, než u místních komunikací a to je rekonstrukce veřejných budov. Skutečně ten deficit v rámci těch malých obcí nebo obcí do deseti tisíc obyvatel je velký. U těchto obcí je potřeba si uvědomit, že mají velké problémy i s čerpáním evropských fondů. Oni jsou opravdu velmi závislí na národních dotačních programech. V rámci programu Veřejné budovy tam jsou školky, školy, hasičárny, jídelny, obecní úřady, kulturní domy. Prostě všechno, co si dokážete na obcích představit. I tady navrhuji posílit tento dotační titul o 2,6 miliardy tak, aby všechny ty připravené projekty mohly realizovat.

Poslední návrh, který je pod tím číslem 498 se týká bytové výstavby. Věřím tomu, že i vzhledem k té migrační krizi, která tady je, by skutečně mělo být absolutní prioritou pomoci obcím, které vyčlenily svoje pozemky pro bytovou výstavbu o takzvanou technickou infrastrukturu, nebo-li inženýrské sítě. Tady nejde o velký dotační program. Zatím se ta poptávka vždycky pohybuje někde kolem 300, 400, milionů korun. Proto tady navrhuji posílit tento dotační program o 180 milionů ze státního dluhu. Věřím tomu, že obce, které jsou připraveny pro bytovou výstavbu, by měly být prioritou pro nás všechny, abychom jim právě s tou bytovou výstavbou pomohli.

Tolik asi ode mě k těmto návrhům v rámci státního rozpočtu. Věřím tomu, že skutečně před Českou republikou, před panem ministrem, opravdu nebude lehký úkol, protože v tomto roce se budou spouštět evropské programy, Národní plán obnovy, je problém s DPH. Chtěla bych tady poděkovat, že pan ministr skutečně i s částí členů opozice toto řeší už u konkrétních programů. Nicméně samozřejmě to všechno bude vyvolávat zdroje a potřeby a je potřeba na toto myslet i třeba v rámci přípravy novely státního rozpočtu.

Děkuji.

