Dostálová (ANO): Pane ministře, že vás hanba nefláká

Děkuji za slovo. Já jsem se dopovala celou dobu prášky, abych to hlasově dneska ustála. Nebude to nic moc.

Já jsem opravdu trošku překvapena projevem pana ministra, protože jsem čekala, jak tady na nás bude chrlit konkrétní pomoci v oblasti bydlení a dalších věcí. Když se podíváme na programové prohlášení vlády, tak skutečné plnění je prostě jedna velká nula. Čekala jsem, že se tady dneska dovíme, jak mladým lidem pomůžeme s bydlením, co budeme dělat s hypotékami, jak těm lidem se samozřejmě ztěžují ty náklady, a víte, jaká je skutečnost? MMR zrušilo program na podporu vlastnického bydlení, zrušilo možnost na družstevní podíl pro mladé lidi.

Pan ministr hovoří o stavebním zákoně. Pane ministře, že vás tedy hanba nefláká. Já se omlouvám, ale vy se ani nezúčastníte Legislativní rady vlády, takže nemůžete tady hovořit o tom, že to se stavebním zákonem myslíte vážně, a ještě tady řeknete větu, která je úplně v rozporu s meziresortním připomínkovým řízením, jako že budou integrovány dotčené orgány do jednoho řízení.

Prosím vás, tak se na ty připomínky resortů a všech ostatních aspoň podívejte, protože vy naopak vracíte do hry všechna kulatá razítka. To znamená, vracíte do hry závazná stanoviska, dokonce budeme mít řízení dvě. Jedno environmentální a jedno stavební. Já bych vás ráda upozornila na to, že vy jste ministr pro rozvoj. Rozvoj, rozvoj, rozvoj! A to znamená, že máte rozvíjet Českou republiku.

Vaše drzost v oblasti digitalizace stavebního řízení nezná mezí. Vy jste měl sekci IT, vy máte rozhodnutí ministryně, které stanovilo celý tým, vyhlásili jsme čtyři zakázky, a jaká byla odpověď ve vašem dopise? Rušíme projekt z IROPu, přehodíme ho do dalšího období, abychom na to měli více času. Tomu říkáte pomoc! A pana Štefla, za to děkuju, že jste to narovnal v Interview, moc dobře víte, že to žádný můj poradce nebyl!

