Dostálová (ANO): Takhle je to jenom maňáskové divadlo

Děkuji, já samozřejmě reakci na svého milého kolegu vaším prostřednictvím, paní předsedající.

Samozřejmě ono už to tady kdysi bylo. Tady je prostě otázka - ale v tom zákoně to takto není, v tom zákoně prostě je, že vznikne nějaká, promiňte mi, parta hic pod ministrem, která ale nebude mít žádnou zodpovědnost, žádné úředníky, nic, takže úředníci stejně stále budou podléhat státnímu tajemníkovi a tak dále. Takže prostě když ho nebudou chtít poslechnout, tak ho neposlechnou, protože on nad nimi nemá žádnou moc.

Proto já jsem říkala, že by stálo za to se k té novele vrátit a skutečně to, co zamýšlíte, tomu já rozumím, aby ten ministr měl ten svůj tým lidí. Ale dříve to fungovalo normálně tak, že samozřejmě vždycky tito náměstci byli na dobu určitou po dobu výkonu mandátu ministra a on, než se vlastně usadil na to ministerstvo, tak si udělal prostě výběrové řízení.

Neříkejte mi, že máte jenom jednoho odborníka na všechno. Samozřejmě také vy jako ministr si chcete vybrat ten nejkvalitnější tým, takže není důvod, aby tam neproběhlo výběrové řízení a tito lidé aby potom mohli být v té řídící struktuře a byli skutečně tou pravou rukou ministra, protože jinak je to takhle jenom maňáskové divadlo.

Omlouvám se.

