Dostálová (ANO): Tři sta lidí a více už není malý úřad

Děkuji za slovo paní předsedající a děkuji i panu ministrovi, že tady zůstal, protože já jsem si původně myslela, že vystupovat k tomuto tématu nebudu. Ale považuju za velmi nutné upozornit Sněmovnu, protože já si nepamatuju, že by se toto někdy v minulosti stalo, aby se na poslance obrátili úředníci Ministerstva vnitra. To znamená státní správa na státní správu v podstatě. A to opravdu považuju za zcela zásadní, aby u toho pan ministr byl, takže jsem moc ráda, že tady zůstal.

Já se pokusím být maximálně stručná v tom, co nám kolegové z Ministerstva vnitra chtějí říci, ale ty jejich argumenty, které všichni máte ve svých e-mailových schránkách, si zaslouží pozornost. Já budu opravdu číst takové ty asi nejzásadnější věci, se kterými oni se na nás obrací. Z jejich pohledu legislativní podoba předložená Poslanecké sněmovně, jakož i související aspekty vyvolávají zásadní rizika pro zaměstnance, a to jak z hlediska samotného výkonu práce, tak i z hlediska jejich postavení a nároků. Jako termín zahájení činnosti DIA 1. leden 2023 byl vytvořen umělý tlak na rychlé přijetí předkládaných změn. Samotný vznik DIA je v rozporu s usnesením vlády číslo 289, které ve svých přílohách opakovaně předpokládá přesun útvaru do úřadu vlády, nikoliv vznik samostatného úřadu.

Tyto postřehy byly ze strany předkladatelů odmítány obecně s tím, že je berou na vědomí a vše se vyřeší. Pro úplnost lze dodat, že jednání pracovních skupin bylo nekvalitní, též administrativně nebyly pořizovány zápisy pro dokumenty, byla používaná až tři různá úložiště. Osoby zastupující předkladatele komunikovaly ze svých soukromých e-mailových adres a podobně.

První z pracovních skupin se začaly scházet v měsíci květnu 2022, tedy měsíc po přijetí usnesení vlády. Některé skupiny, například matriky se setkaly pouze jednou. Připomínkové řízení trvalo pouhých 14 dní a kromě předkladatele byl návrh změn zákonů zaslán toliko Ministerstvu vnitra Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Žádná jiná ministerstva, ani ostatní ústřední orgány státní správy včetně těch, kteří spravují klíčové informační systémy veřejné správy, například Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví, Český úřad zeměměřický a katastrální, natož zpravodajské služby nebo organizace zastupující odbornou veřejnost nebyly o návrhu zákona nijak informovány.

Z materiálu vyplývá, že obsahově je velmi nekvalitní i RIA, že lze zmínit absenci jakékoliv zmínky o odboru e-governmentu nebo to, že jako zahraniční příklad, že nejvhodnější je vytvoření samostatného úřadu, bylo uvedeno uspořádání ve čtyř zemích, z nichž u tří však bylo uvedeno, že orgán zabývající se e-governmentem je součástí ministerstva, a u čtvrtého státu informace o tomto uspořádání zcela chyběla. Předkladatel však prakticky všechny připomínky vypořádal tak zvaným vysvětlením, tedy je fakticky odmítl. Navrhovaný materiál byl předložen k projednání vládě se šesti rozpory. Předmětný návrh změn nebyl schválen vládou jednotně. Pan ministr financí se zdržel hlasování. Následně byl návrh předložen do Poslanecké sněmovny, kde se jej opět s odůvodněním a časovým tlakem pokusili předkladatelé nechat schválit již v prvním čtení.

A možná opravdu za zmínku stojí i stanovisko Legislativní rady vlády, která upozorňuje, cituji: Vzhledem k tomu, že překladatel deklaroval politickou dohodu projednat návrh zákona na schůzi vlády již 17. srpna 2022, je současně třeba poznamenat, že byl dán velmi malý prostor pro náležité zohlednění připomínek pracovních skupin Legislativní rady vlády. Není tedy překvapující, že výše popsaný proces vygeneroval významná rizika obavy na straně zaměstnanců dotčených útvarů. Jak již samotné Ministerstvo vnitra opakovaně nejen připomínkových řízení upozorňovalo, jedná se zejména o tato témata. Navrhované změny nebyly projednány s odborovou organizací Ministerstva vnitra. Nebylo jednáno o žádné změně kolektivní smlouvy a kolektivní dohody.

Návrh státního rozpočtu na rok 2023 má být dle předkladatelů doplněn o DIA teprve na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu. V návrhu předloženém vládou není DIA zmíněna. Zaměstnancům bylo na různých ústních jednáních, naposledy dne 3. října 2022 předkladateli opakovaně garantováno, že přejdou jedna k jedné, tedy že přejdou veškeří stávající zaměstnanci a jejich dosavadní statut platová třída, stupeň, zaměstnanecké benefity a podobně zůstanou zachovány. Teprve na zmíněném jednání si i přes předchozí upozornění předkladatelé uvědomili, že část zaměstnanců nebude moci takto přejít vůbec, neboť prostředky na ně jsou poskytovány z prostředků Evropské unie, tak zvaná implementační jednotka, která přesun takových zaměstnanců předpokládaným způsobem neumožňuje. Rovněž bylo ze strany vedení Ministerstva vnitra vyvráceno, že by některé benefity mohly být i nadále poskytovány delimitovaným zaměstnancům . Změna nebyla dostatečně projednána se Zařízením služeb ministerstva vnitra, která je mimo jiné vlastníkem budovy Centrotex, kde má DIA podle tvrzení předkladatelů sídlit.

Vzdor programovému prohlášení vlády i jiným prohlášením, které hovoří o debyrokratizaci, se počítá s přijetím takového počtu nových zaměstnanců, že by oproti převedeným útvarům měla mít DIA takřka dvojnásobek zaměstnanců.

Tak samozřejmě výčet těch výtek je tady celá řada. Zaměstnanci Ministerstva vnitra taktéž pociťují rizika v tom smyslu, že jde o ohrožení výkonu agend, které zajišťují, a to nejen ohrožení agend dotčených útvarů, ale i agend Ministerstva vnitra jako celku. Předchozí pokusy o oddělení e-governmentu - například Úřad pro státní informační systém nebo Ministerstvo informatiky - se ukázaly jako neúspěšné. Oddělením odborníků zajišťujících elektronizaci veřejné správy od zajišťování veřejné správy dojde k zpřetrhání koordinace mezi zmíněnými částmi, absenci sdílení know how atd. atd. atd.

Všechny tyto aspekty zaměstnanci dotčených útvarů velmi vnímají, neboť vedou ke zhoršení podmínek pro účinný výkon jejich práce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které jsou z našeho pohledu zásadní, navrhují zaměstnanci, státní úředníci, aby byl návrh zákona zamítnut nebo vrácen zpět k diskuzi.

Toliko, protože jinak říkám všichni máme tento dopis zaměstnanců Ministerstva vnitra k dispozici ve svých e-mailových schránkách, tak ho tady rozhodně nebudu číst celý. Jenom bych chtěla upozornit, že skutečně to není úplně obvyklá praxe. Já sama si nepamatuju, že by se něco takového stalo, aby se jeden resort obrátil na Poslaneckou sněmovnu s takovýmito výtkami. Já sama mám k tomu mnoho výtek, zejména z pohledu in house zadávání, protože skutečně jsem přesvědčená o tom, že to nebude fungovat, že jeden ústřední orgán státní správy nebude moci obhospodařovat na základě tak zvané horizontální spolupráce ty ostatní resorty.

My už jsme to několikrát řešili i s jinými agendami a vždy vlastně i s ÚOHSem jsme dospěli k tomu, že by takovýto útvar musel získat všechny peníze všech rozpočtů, aby za ně mohl dělat informatiku nebo vlastně tu elektronizaci veřejné správy jako takovou.

A jenom poslední poznámka, 300 lidí a více už není malý úřad. To už je trošku větší úřad. Ale dovoluji si tedy navrhnout, vím, že jsme ve druhém čtení, ale dovoluji si navrhnout dát návrh zpět k přepracování.

Děkuji.

