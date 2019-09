Doubrava (S.cz): Za Klause to nevadilo, ale Babiš měl být zločincem?

Pokrytci mezi politiky a politikáři dostali ohromnou ránu do nosu. Neboť státní zástupci rozhodli oficiálně, že Babiš je vinen jenom tím, že je liškou podšitou, všemi mastmi mazaný, a až po uši plný vtipné kaše, kterou uvařil již velkoekonom a bývalý pražský prezident Václav Klaus. Jak bylo oznámeno a tak víme, Městské státní zastupitelství v Praze rozhodlo o zastavení trestního stíhání A. Babiše a jeho rodiny. Jednalo se o to, zda Babiš podváděl, když on a jeho rodina oznámily, že Čapí hnízdo jako malý a střední podnik. Policisté a jejich protibabišovští fanoušci si myslel, že toto tvrzení bylo nepravdivé a došlo k zahájení stíhání. Tehdy to znamenalo, že za Klause to nevadilo, když zdůvodňování některých administrativních kroků bylo tak trochu s otazníky, ale Babiš měl být zločincem.

Vyšetřování premiéra Babiše ukázalo, že hra předpisů, zákonů, nařízení dává prostor těm, kteří jsou natolik mazaní, že dokáží využít zákonů k tomu, aby si zjednodušili přístup k určitým ekonomickým mechanismům, se vyplácí. Na tom byla postavena celá zlodějská privatizace dnes téměř svatého Václava Klause. Ačkoliv na první pohled mohlo být zřejmé, že Babiš nepodváděl, jenom důsledně využíval bordelu v zákonech a různých předpisech – českých i evropských.

Jaroslav Doubrava S.cz



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V okamžiku vyhlášení verdiktu Městského zastupitelství bych býval moc rád viděl ksichty těch rádoby demokratů, kteří vyřvávali na Letné, pseudo demokraty Pospíšila, Fialy, Lásky a dalších. Moc rád bych viděl těžké zklamání „svatého“ Kalouska. Ten musel a možná ještě teď má, čumák protažený na půl metru a asi i z opice, kterou zapíjel zklamání, že nevidí Babiše v policejních klepetech. Nemyslím si, že všichni ti odborníci na právo třímající v rukách meč spravedlivých, všichni ti, kteří netuší, co znamená výraz presumpce neviny, by dokázali, tak jako Babiše veřejně špinili, se mu také veřejně omluvit. Přiznali by, že jsou hlupáky, že jsou duševně příliš malí, závistí umírající.

Psali jsme: Senátor Doubrava: Ryba prý smrdí od hlavy Senátor Doubrava: Proč skrývat národní identitu pachatele znásilnění? Senátor Doubrava: Prvních 6 let v Senátu považuji za nejstrašnější období mého profesního života Senátor Doubrava: Máme-li omezit fosilní zdroje, neobejdeme se bez jaderné energie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV