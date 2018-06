Drahoš bude kandidovat do Senátu s podporou KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Zelených

“Nikdy jsem si nemyslel, že 25 let po vzniku republiky bude Senát nabývat takové důležitosti vzhledem k aktuálnímu politickému vývoji. Chápu ho jako pojistku našeho systému, sám stojím za prozápadními hodnotami liberální demokracie a spojenectví v rámci NATO. Jako nezávislý kandidát s podporou čtyř demokratických stran se chci věnovat zejména celoživotnímu vzdělávání, od rodiny až po seniory, včetně témat finanční a mediální gramotnosti,” řekl profesor Jiří Drahoš.

“Pokud je to možné, KDU-ČSL se snaží spojit síly s ostatními stranami. V souvislosti s kandidaturou pana profesora Drahoše musím ocenit vstřícný krok Daniela Hermana, který chtěl původně v Praze 4 také kandidovat. Ale abychom netříštili síly před klíčovými volbami do Senátu, rozhodli jsme se podpořit kandidaturu pana profesora - a musím říct, že tato dohoda byla velmi rychlá a jednoduchá. Je to jasný signál, že nám všem záleží na tom, poslat do boje o Senát ty nejlepší kandidáty,” uvedl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

“Jedním ze zásadních úkolů kandidáta je spojovat a panu profesorovi se to povedlo. Spojil dohromady STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Zelené. Pevně věřím, že v Senátu najde své uplatnění a že Senát i díky přítomnosti pana profesora ukáže svůj smysl, “ řekl předseda STAN Petr Gazdík.

“Pro TOP 09 je Senát pojistkou demokracie a je pro nás zásadní, aby v Senátu nepřevládli po podzimních volbách populisté a extremisté. Jsem ráda, že se nám podařilo dohodnout na společném kandidátovi, profesorovi Drahošovi na Praze 4. Pevně věřím, že uspěje a bude v Senátu hájit demokratické principy, prozápadní směřování a pevné ukotvení v Evropské unii a NATO,” uvedla Markéta Pekarová Adamová, 1. místopředsedkyně TOP 09.

“Vzhledem k současnému vývoji na naší politické scéně naše strana deklarovala podporu takových kandidátů, kteří nebudou drobit demokratické politické spektrum. Proto jsem svoji kandidaturu do Senátu stáhl. Společnou podporu pana profesora Jiřího Drahoše považujeme za modelový příklad a za Zelené mohu slíbit, že se o podobný scénář budeme snažit i v dalších volebních obvodech. V klíčových tématech, které jsou pro naši stranu podstatné, jako například ochrana klimatu, máme absolutní shodu a nejenom za sebe mohu slíbit, že jako starosta městské části Praha 4, v níž se nachází celý volební obvod, udělám vše pro to, aby byl Jiří Drahoš zvolen již v prvním kole,” dodal starosta Zelených Petr Štěpánek.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

