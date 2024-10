Dražilová (ANO): Návrat původní hranice věku odchodu do předčasného důchodu na 60 let

Dobrý den ode mě všem a děkuji za slovo, pane předsedající. Já už jsem k návrhu důchodové reformy si tady všechno včera řekla a nyní bych chtěla pouze odůvodnit dva pozměňovací návrhy, které společně s kolegy předkládám. Jedná se v obou případech o pozměňovací návrh Aleše Juchelky, Andrey Babišové, Lenky Dražilové, Jany Hanzlíkové, Igora Hendrycha, Renaty Oulehlové, Jany Pastuchové, Miroslava Samaše, Aleny Schillerové a Andreje Babiše. Ten první pozměňovací návrh cílí na návrat původní hranice věku odchodu do předčasného důchodu na 60 let, společně s tím je zachována jako alternativní podmínka, že do dosažení důchodového věku pojištěnci chybí nejvíce tři roky tak, aby podmínka 60 let věku nebyla samozřejmě i retroaktivně stanovována pro případ osob, u nichž důchodový věk činí méně než 57 let s ohledem na pohlaví a počet vychovaných dětí.

Tato hranice za zachování podmínky získání doby pojištění stanovené podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. b) zákona o důchodovém pojištění podle názoru navrhovatele lépe odpovídá společenskému přínosu a statusu osob, jejichž věk je blízký důchodovému věku. Pokud vláda argumentuje nepříznivým fiskálním vývojem, lze vyjádřit přesvědčení, že by se měla více soustředit na pozitivní motivaci těchto osob k ekonomické činnosti i po dosažení nároku na odchod do předčasného důchodu namísto stanovování bariér v tomto nároku.

Druhý pozměňovací návrh cílí na zachování současné motivace k výdělečné činnosti. Tady bych chtěla říct, že vládní návrh zavádí jen možnost, aby osoba samostatně výdělečně činná, která dosáhla důchodového věku a má nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši, po alespoň jeden celý měsíc uplatnila slevu na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní rok ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.

Taková motivace je však podle našeho názoru zcela nedostatečná a podle názoru navrhovatele tedy jde proti filozofii důchodového systému, která spočívá v zajišťování osob nezpůsobilých k práci z důvodu vysokého věku a tomu odpovídajícího zdravotního stavu. Jak jsem již řekla, pozměňovací návrh proto cílí na zachování současné motivace k výdělečné činnosti v podobě zvyšování procentní výměry starobního důchodu. A navíc usiluje ještě o zvýšení sazby, o kterou je procentní výměra zvyšována, a to ze stávajících 0,4 % na 1,5 % výpočtového základu. Kromě toho návrh především ke zvýšení komfortu oprávněných stanoví, že k uvedenému zvýšení procentní výměry starobního důchodu dojde i bez žádosti pojištěnce, tedy automaticky.

To jsou tedy naše dva pozměňovací návrhy, ke kterým se samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

Mgr. Lenka Dražilová, MBA ANO 2011



