Dražilová (ANO): Vláda a poslanci neustále naznačují, že senioři jsou pro náš stát něco velmi drahého

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vzhledem k tomu, že jsme se dozvěděli, že Sněmovna v tomto týdnu nemá řešit nic ze zásadních problémů, které trápí občany, tak mi dovolte, abych i já vystoupila s žádostí o zařazení bodu s názvem Řešení následků přezíravosti vlády vůči seniorům.

Na úvod bych chtěla zmínit několik čísel. Podle nedávné studie projektu Neviditelní jsme se mohli dočíst, že téměř 900 tisíc Čechů patří mezi takzvané neviditelné seniory, tedy mezi ty, kteří mají problém uhradit své živobytí a zároveň propadají systémem státní pomoci. Potýkají se s osamělostí, s příjmovou chudobou a nebo dokonce rezignují na svůj život. Aby toho nebylo málo, tak rekordní inflace, která vede k tomu, že stále více penzistů nevystačí ani se svým důchodem. Nejde však pouze o jednu studii, těch samozřejmě je víc. Jiná například říká, že 47 % důchodců trpí nadměrnými výdaji na bydlení. Téměř 40 % seniorů se snaží ušetřit, kde se dá, aby vyšli se svými financemi. Žijí nedůstojný život a zdráhají se říct o pomoc. Naštěstí máme různé sociální organizace, které tyto seniory vyhledávají, které jim pomáhají. Ale jak jsme zde slyšeli od mých kolegů, kteří mluvili přede mnou, tam je zase jiný problém, a sice to, že desítkám organizací hrozí zpoždění výplaty. Podobných dat a čísel bych zde mohla říkat daleko víc. Je to obrovský problém, protože ta situace seniorů je alarmující a opravdu se zhoršuje. A vy to musíte vědět, protože určitě dostáváte stejně jako já stejné maily.

Vláda tu svoji nečinnost obhajuje tím, že vždycky nám všem připomenou, že valorizovala důchody a tak si nikdo nemá na co stěžovat. Ale já zde musím zdůraznit, že vlastně tak dorovnává zdražení s několikaměsíčním zpožděním a že valorizace ve výši několika stokorun v žádném případě nedožene náklady na bydlení, které vzrůstají o tisícikoruny. Pan ministr Jurečka nám sdělil, že bude další valorizace, ale ruku v ruce s tím slyšíme, že se připravuje zpomalení valorizace důchodů.

Nejde však jenom o peníze, je špatné že tato vláda a její poslanci neustále naznačují svými výroky, že senioři jsou vlastně pro náš stát něco velmi drahého. Řekla jsem před chvílí, že nejde jen o peníze. Slyšíme, jak jsou přetížené linky na pomoc seniorům a víme moc dobře, že ne všichni je využívají, někteří dokonce o jejich existenci ani nevědí. Senioři jsou zoufalí a bojí se o svoji budoucnost.

A já bych zde chtěla zdůraznit, že za většinu věcí, které zde máme, se právě senioři zasloužili. V kulturních a západních společnostech bývá zvykem, že těmto lidem se vyjadřuje poděkování a já zde připomenu tu větu, kterou všichni známe, že vyspělý stát se pozná podle toho, jak se pomáhá seniorům, jak se stará o své seniory, že se nenechají padnout a nemluví se o nich jako o problému. Vláda se dušovala před volbami i po nich, že nás posune na západ. Ale země na západ od nás dělají nyní v době krize a nejistoty maximum pro to, aby udržely sociální smír. Ano, dělají to i za cenu větších výdajů. Proto například Německo tak podpořilo dostupnou veřejnou dopravu, proto pomáhají seniorům a rodinám s dětmi na základní životní normy, stejně jako to dělají severské země. Tohle všechno je přesný opak toho, co dělá česká vláda, která se naopak snaží na penzistech uspořit a nehledá cesty, jak jim jejich problémy zjednodušit.

Vláda zneužívá toho, že senioři nemají za sebou žádnou silnou lobbistickou skupinu, která by je donutila činit a spoléhá na to, že senioři jsou ochotni se maximálně uskrovnit. Ale nejen já s tímto modelem uvažování prostě nesouhlasím, jejich situace je alarmující, a to je důvod, proč bych chtěla, aby Sněmovna začala okamžitě tuto situaci řešit a otevřela ji jako nový bod jednání. Poprosila bych, aby tento bod byl zařazen za již pevně schválené body. Děkuji.

