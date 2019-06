Dražilová (ANO): Vývojový trend bude takový, jaký dovolíme, aby byl

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, jak už tady bylo naznačeno, abych i já vám představila svůj pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku. Souhlasím s návrhem pana kolegy Kaňkovského, který se týká té části okruhu rozšíření postižení, pracovně mu říkám: srdce, plíce, cévy. Jsou to skutečně onemocnění, která nejsou vidět a jsou velmi závažná a která nám opravdu ve výčtu postižení chybí.

Nesouhlasím však s tou částí návrhu, která se týká zvýšení příspěvků na pořízení šikmých a svislých zdvihacích plošin, kde by se tato částka měla zvednout ze 400 000 na 500 000 Kč, čili o 100 000 Kč. Tento návrh je odůvodněn tím, že v současné době už nelze pořídit plošiny za částku nižší, že se ceny pohybují zhruba od 550 000 do 600 000 Kč, a jsou tak pro žadatele nedostupné, protože buď si na ně musí získat nějaký sponzorský dar, nebo spolupracovat s nějakou nadací, protože jejich cena neklesá a vývojový trend bude spíše opačný. S tímto tvrzením opravdu nemohu souhlasit.

Navštívila jsem několik úřadů práce. Mám statistiky z generálního ředitelství úřadu práce, které bych vám zde ráda doložila. V praxi je opravdu skutečnost taková, že existují firmy, které jsou schopny tyto plošiny jednak vyrobit a jednak nainstalovat za cenu kolem 350 000 Kč. Nechala jsem si předložit statistiky za rok 2017 a za rok 2018. V roce 2017 bylo proplaceno celkem 329 plošin a jejich průměrná výše byla 324 000 Kč. V roce 2018 to bylo 363 plošin a jejich průměrná cena byla 343 000 Kč. Myslela jsem si, že se může jednat třeba o Prahu, kde by opravdu ty ceny mohly být vyšší, ale průměrná cena příspěvku v Praze v roce 2018 byla dokonce nejnižší ze všech, a to 288 623 Kč.

Já si nemůžu odpustit, že zde začíná existovat opravdu obrovská lobby firem, které si přímo odchytávají zákazníky na veletrzích, které spolupracují s lékaři a mají od nich kontakty na zdravotně postižené, které spolupracují s žadatelem tak, že ho dokonce navštíví doma a na základě plné moci se mu nabídnou, že mu vyřídí úplně všechno. Není potom divu, že ceny rostou.

Já bych se také chtěla vyjádřit k tomu, že tedy jejich cena neklesá a bude spíše stoupat. Vývojový trend podle mého názoru bude takový, jaký dovolíme, aby byl. A já si myslím, že se opravdu nemůžeme dostat do situace, kdy nám budou firmy diktovat, co stát musí. Proto jsem podala svůj pozměňovací návrh, který v podstatě zjednodušeně řečeno se týká toho, aby ta částka 400 tis. zůstala nezměněna, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.

Děkuji vám.

Mgr. Lenka Dražilová, MBA ANO 2011



