Dudr (SPD): Protiválečná politika SPD stojí na křesťanských základech

Starozákonnímu prorokovi Jeremiášovi byla chystaná válka mezi Babylónem a Izraelem tak odporná, že pohanského babylónského krále Nabukadnesara nazýval božím služebníkem a hlásal:

„Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty.“ Jr. 38,17-18

Také v evangeliích je mnoho veršů, ze kterých vyplývá, že křesťanství je rozhodně proti válkám sebevražedným, které přinášejí slušným lidem jen utrpení.

Můžeme začít výrokem Ježíše:

„Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.“ Lk 14,31.

Toto je naprosto samozřejmá věc, která by měla být každému jasná, avšak některým katolíkům přijde úplně normální, že Ukrajina válčí proti čtyřnásobné přesile v počtech vojáků, desetinásobné u dělostřelectva a bez podpory letectva. Podle toho také vypadají počty obětí, které masmédia ovšem zatajují, což je ovšem 10. stupeň genocidy - popírání, tedy zamlčování počtu obětí, podle Genocide Watch.

Další známý výrok:

„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ Matouš 5,44.

Židé v té době žili v područí Římanů a očekávali od Mesiáše, že je osvobodí od okupantů. Ježíše oslovovali „Synu Davidův“ a to byl židovský král, který porazil Goliáše. Ježíš však věděl, že válka proti Římanům by byla pro Židy sebevražedná, protože to byli profesionální válečníci, proti kterým oni neměli šanci. To se také ukázalo během pozdějších židovských válek proti Římanům. Tento výrok nám říká, že máme zachovat pozitivní přístup k životu v každé situaci a v žádném případě neválčit proti mnohonásobné přesile. Nevybízí však ke kolaboraci s okupanty, a o tom je jiný verš:

„Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“ Matouš 7,6 A

Židé ho tehdy poslechli a proti Římanům se nevzbouřili, jenže v roce 67 povstali proti Římu a dopadli strašně. Byli vražděni, zotročeni a rozprášeni do celého světa. Jeruzalém i Velechrám byl srovnán se zemí, takže ani dnešní Zeď nářků není původní součást Velechrámu.

A ještě blahoslavenství:

Matouš 5,9: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“

Rozhodně je třeba říci, že jakýkoli mír je lepší než tato sebevražedná válka, na kterou doplácejí nejvíce Ukrajinci, ale také my, naše děti a vnoučata, protože musíme živit ukrajinské vdovy a sirotky, kteří sem utíkají, zatímco jiní mají z této války biliónové zisky a proto ji nechtějí ukončit. Navíc se patřičně zvyšují náklady na zbrojení.

Také slyšíme slova o spravedlivém míru, která ovšem pronášejí hlavně ti, kteří chtějí tuto válku prodlužovat co nejdéle. Prý podporují spravedlivý boj ukrajinského lidu proti za jeho svobodu a nezávislost, který je také bojem za svobodu a nezávislost Evropy a demokratického světa, proti agresorovi.

Na námitku, že válka začala v roce 2014, když Luhansk a Doněck vyhlásily autonomii v souladu s právem na sebeurčení podle Charty OSN a Ukrajinský režim je začal bombardovat, odpovídají, že sudetští Němci se také dovolávali práva na sebeurčení v roce 1938. Ale že v roce 38 Charta OSN neexistovala a Mnichovská dohoda byla už před 50 lety prohlášena za neplatnou, asi vědět nechtějí.

Přitom mír obvykle není spravedlivý pro všechny zúčastněné, ale postupně lze udělat z něj mír spravedlivý.

To známe i z našich dějin: Mír v roce 1945 rozhodně nebyl spravedlivý k mnohým sudetským Němcům a 750.000 obyvatelům Podkarpatské Rusi, kteří byli darováni Stalinovi.

Potom zde máme zjevení Panny Marie v Medjugorje, které začalo 10 let před válkou v Jugoslávii, ale pokračuje i dnes. Není to náhodou proto, že se chystá ještě něco horšího?

Eskalace války

Záměrná eskalace dnešní války je evidentní, i když z vojenského hlediska je válka už více než rok rozhodnutá a UA nemá šanci, když BRICS a mnoho dalších zemí Rusko podporuje.

Můžeme citovat:

„Německo před několika dny povolilo Ukrajině, aby zbraně, které jí dodává, používala proti cílům na území Ruska. Toto dlouho očekávané rozhodnutí přišlo krátce poté, co podobné povolení zaznělo i ze Spojených států. Washington Kyjevu povolil používat zbraně dodané z USA k ochraně Charkovské oblasti." (ZDE)

„NATO ve skutečnosti zřizuje na západní Ukrajině bezletovou zónu. Tu Rusové zcela jistě napadnou, a to i s ohledem na další závažný prvek: jak již bylo zmíněno před více než rokem, Rusové považují skutečnost, že letouny F-16 jsou letouny schválené pro přepravu a použití taktických jaderných zbraní, a proto budou tyto letouny považovat za potenciální nosiče jaderného útoku, a tudíž za každou cenu sestřelitelné.“ (ZDE)

„Podnikatel poznamenal, že zabíjení jiných lidí považuje za strašné. V tuto chvíli se podle něj blížíme do nebezpečné situace, kdy se napětí stupňuje. Melničenko má za to, že situace může dostoupit až k jaderné válce, a prozatím v dohledu nevidí síly, které by přispěly k deeskalaci napětí." (ZDE)

„Evropa se dnes připravuje na válku. Brzdy válečného vlaku nefungují a strojvedoucí zešílel.“ řekl premiér Orbán 1. 6. 2024 (ZDE)

Lotyšský prezident E. Rinkevičs, 17. 3. 2024: „Ukrajina musí zvítězit, Rusko musí být poraženo." (ZDE)

To ovšem znamená, že si přeje atomovou válku, protože ruská vojenská doktrína říká, že pokud by byla ohrožena existence Ruska, použije i jaderné zbraně.

„Ukrajinci vzhledem k nedostatku munice, ale i vojáků válku s Rusy prohrávají, jejich ztráty na životech je třeba počítat v milionech, a ne statisících, musíme se chystat na válku, k přijetí nezbytných kroků.“ Prohlásil to v rozhovoru pro TV Polsat polský generál Rajmund Andrzejczak. (ZDE)

13. 3. 2024: Pentagon mění názor. Chystá se podělit s Ukrajinou o rakety ATACMS (ZDE)

„Přestože Pentagon dříve trval na tom, že americká armáda si ponechá střely ATACMS s dosahem 290 kilometrů pouze pro svou potřebu, nyní změnil názor. Podle webu deníku Wall Street Journal by ATACMS delšího doletu mohly být součástí balíku zbraní za 300 milionů dolarů.“

„ Jim nestačí boj proti Rusku do posledního Ukrajince a podpora ukrajinského totalitního režimu, oni chtějí vyvolat mnohem větší konflikt se zapojením dalších zemí. Nevadí jim vraždění občanů ČR a naše republika jako bojiště… Nálada v Evropském parlamentu je velmi proválečná. Militarizaci a přípravu eskalace války podporuje velká většina Evropského parlamentu. Asi je to příjemně vzrušuje,“ napsal Ivan David, poslanec EP za SPD (ZDE).

A nakonec Největší armádní zakázky v ČR, také důsledek války na Ukrajině:

24 stíhaček F-35 Lightning II – 150 miliard (celý projekt 215,8 mld.)

246 bojových vozidel pěchoty CV90 – 70,6 miliardy

77 tanků Leopard 2A8 – 52,1 miliardy

14 vrtulníků Bell – Venom a Viper - 17,6 miliardy

čtyři baterie systému Spyder – 13,7 miliardy

872 nákladních automobilů Tatra T-815 – až 13,35 miliardy

8 radarů MADR (EL/M-2084 MMR) – 3,5 miliardy

62 houfnic Caesar od Nexter Systems – 10,3 miliardy

kryptografické prostředky a radiostanice – 4,4 miliardy

dílenské vozy na podvozcích Tatra – 10 miliard

K tomu lze dodat, že „stíhačky“ F-35 Lightning II jsou hypersonické bombardéry, které mohou nést nukleární bomby šestkrát silnější, než byla bomba v Hirošimě.

