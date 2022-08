Dušek (STAN): Zimní stadion Nikolajka končí

reklama

„Objekt je ve velmi špatném stavu po stránce stavební i technické, majitelé do něj dlouhodobě neinvestují. Neproběhla ani potřebná rekonstrukce strojovny, na kterou majitelé dostali už v roce 2020 dotaci," říká radní pro oblast sportu David Dušek (STAN).



„Objekt je ve velmi špatném stavu po stránce stavební i technické, majitelé do něj dlouhodobě neinvestují. Neproběhla ani potřebná rekonstrukce strojovny, na kterou majitelé dostali už v roce 2020 dotaci,“ říká radní pro oblast sportu David Dušek (STAN).



Praha 5 podporovala provoz zimního stadionu dotacemi pro oba uvedené sportovní kluby, přesto do něj majitel neinvestuje. Důvodem by mohlo být i to, že metropolitní plán, který je aktuálně ve stavu schvalování a vypořádávání připomínek, podle odborníků oslovených MČ Praha 5 dává majiteli zimního stadionu větší možnost pro její využití, a to nejen ke sportování. Vedení radnice však nevidí využití Nikolajky k jiným účelům než pro sport.

„Se současným majitelem stadionu jsme se mnohokrát snažili domluvit na kompromisu, řeč s ním ale není. Bez ohledu na jeho plány, zub času se do stadionu zakousl nevratně. Investovat do dalšího provozu výrazně zastaralého stadionu nemá ekonomicky smysl. Než se teď s majitelem roky přetahovat, raději volíme svou cestu.“ říká starostka Renáta Zajíčková (ODS).



Rada MČ Praha 5 proto schválila Memorandum, které bude dnes všemi zúčastněnými stranami podepsané, o společném postupu při řešení situace spojené s nedostatkem ledových ploch, vzniklé v souvislosti s ukončením provozu zimního stadionu Nikolajka. V této věci bude vedení radnice intenzivně jednat s MHMP a usilovat o získání pozemků pro krátkodobé, a hlavně dlouhodobé řešení vzniklé situace.

„Podařilo se nám získat investora, který poskytne potřebnou finanční součinnost, využitelnou na realizaci dlouhodobého i krátkodobé řešení. Zavázal se provozovat, při dlouhodobé variantě, nový zimní stadion a umožnit realizaci veškerých sportovních činností HC Smíchov a krasobruslařského klubu Stadion Praha za podmínek odpovídajících podmínek pro oba kluby,“ dodává radní Dušek.



„Nabízí se krátkodobá možnost v podobě zakrytí zimní plochy na pronajatém pozemku. Hledáme ale dlouhodobé řešení, které by umožnilo získat pozemek, na němž by bylo možné postavit nový stadion. Je to možná ambiciózní plán, ale Pětka je městská část o velikosti krajského města. Tisíce našich dětí a tisíce dospělých pro svůj vysněný sport, hokej či krasobruslení, nebo prostě příjemně užitý volný čas, potřebují zázemí ledové plochy. Intenzivně hledáme reálné možnosti a vyjednáváme s investory, kteří projevili zájem o spolupráci. Do konce prázdnin chceme mít jasno v tom, kde nová ledová plocha vznikne,“ dodává starostka Zajíčková.

