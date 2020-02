Dvouletý (Soukromníci): Budovy neléčí! Kde skončí peníze na mzdy lékařů a sester?

reklama

Lékařskou péči potřebuje každý z nás. Když ne dnes, tak určitě někdy v budoucnosti. Možná to neradi slyšíme, ale je to tak. Jenže to nebudou budovy, ordinace ani nové nemocnice, které pacientům zajistí kvalitní ošetření, rychlou diagnostiku a účinnou léčbu. Budou to lékaři, zdravotní sestry a další personál, do jehož rukou vložíme své zdraví nebo dokonce své životy.

Bohužel ve Zlínském kraji převládl úplně jiný názor. Dnešní krizi ve zdravotnictví má podle zlínského hejtmanství vyřešit výstavba nové nemocnice v Malenovicích a zbourání té, kterou nechal postavit již Tomáš Baťa na úplně opačné straně Zlin.eu. A kdo tomu nevěří, je automaticky nálepkován stylem „ty jsi nic nepostavil, tak do toho nekecej“.

Zároveň hejtman Jiří Čunek veřejně prohlašuje, že mzdy lékařů, sester a dalšího nemocničního personálu mohou za to, že Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) se i letos potácí nad propastí další hospodářské ztráty. Tedy že nedokáže vytvořit dostatečně vysoký zisk, aby si kraj mohl dovolit financovat novou nemocnici v Malenovicích. Na vině je podle něj především to, že se v KNTB zvýšily za poslední rok mzdové náklady o více jak 106 milionů Kč. A to je podle hejtmana výsledek špatného vyjednávání vedení nemocnice se zaměstnanci.

Ano, čtete správně. Hejtman vyčítá růst mezd v krajské nemocnici. Vyčítá, že lékaři a sestry mají alespoň podle souhrnných čísel vyšší mzdy.

Ale kdo může skutečně v KNTB říct, že pracuje za znatelně lepší výplatu? Jen pár čísel. Osobní náklady v KNTB vzrostly za fungování této krajské vlády o 419 mil. Kč, tedy o těžko představitelných o 41 %. Za období od ledna do listopadu 2019 dosahují osobní náklady výše 1,4 miliardy Kč.

Ale když mluvím se zaměstnanci nemocnice, tak všichni jen nevěřícně kroutí hlavou. Kde ty peníze jsou? Nepotkal jsem nikoho, kdy by mi řekl, že se jeho mzda zvýšila ve srovnání s rokem 2016 o téměř polovinu.

Není to snad tím, že nemocnice teď musí živit spoustu dalších lidí, kteří s vlastní medicínou a péčí o pacienty nemají vůbec co společného? Např. „bílé límečky“ či jiné „manažery“, kteří svůj zápal pro „lepší zítřky“ přeci nemohou dělat zadarmo.

Jenže budoucnost se z pohledu pacienta, lékařů a zdravotních sester halí do pořádně temných mraků. V KNTB dnes odpisy, tedy náklady na „budovy“, tvoří asi 81 milionů Kč ročně. Pronájem nové nemocnice v Malenovicích má však KNTB přijít na 220 mil. Kč, tedy na téměř třikrát tolik. A to za bláhového předpokladu, že by se nová nemocnice včetně vybavení postavila za 8 miliard Kč. Podle expertů to ale bude až dvakrát tolik. A pak sbohem a šáteček.

Dostaví se ekonomický kolaps, na scénu oficiálně vstoupí „finanční štiky“, skoupí neřešitelné dluhy kraje, a za potlesku dnešního vedení Zlínského kraje zprivatizují nejen KNTB, ale také všechny okresní nemocnice, které chce hejtman Čunek sloučit do jednoho nemocničního molochu.

A mezitím to odskáčou především zaměstnanci nemocnice. Kvůli splácení nové nemocnice prostě nezbydou peníze na mzdy lékařů a sester. Ti už se prostě nedokážou víc rozkrájet. Předpokládat, že násobně zvýší svou produktivitu práce, je urážkou celé lékařské profese. V takovém špitále, byť by byl ze zlata, totiž pak nebude chtít pracovat už vůbec nikdo.

Navíc tato megalomanie bude mít bohužel fatální dopad i na ostatní zaměstnance kraje a krajských organizaci mimo zdravotnický segment. Nebudou peníze na školy, muzea, silnice, sport. Nebudou peníze na nic!

Ing. Michal Dvouletý Soukromníci

Krajský předseda strany Soukromníků

krajský zastupitel

