Dýčka (ČHNJ): Co týden vzal

Kavárenští čerpači penězovodu z Bruselu dávají trestní oznámení a kriminalizují předsedu SPD za „rasisticky nepřijatelné výroky“. Nevím co přesně řekl na adresu cikánského tábora v Letech, ale skutečným Cikánům je to úplně jedno, ani tomu nerozumí a do Let na prohlídky nejezdí dobrovolně ani náhodou. Člověk aby se bál říct, že moje matka mě vždy, jako přerovského rodáka, varovala: “ Od Cikánů se drž raději dál“ . A já ji poslechl a do dneška tak činím, i když ona je již na pravdě boží.

***

Elon Mask to dokázal. Elitám celého světa dal najevo, že je kam zmizet. Třeba na Mars. Za peníze vybuduje skleníkový ráj a pak se to tu může odpálit a „zlatých pár desítek tisíc lidí“ už bude uklizeno do bezpečí. Otepluje se, všichni doktoři a inženýři táhnou na Evropu a Severní Ameriku. Chazaři na Marsu vybudují svůj Itil II (bývalé hlavní město Chazarské říše) a ostatní ať si nadělají do kaťat. Jinak pro mne za mne, kdyby odjeli zítra, nic se nestane.

Hlavní zprávy nám ukazují Kima jako magora a degeneráta, ale on studoval ve „Švajcu“ u „globalistů“ a ti mu dali, dle mne, za úkol vytrvat v nastolené cestě kde si elity zkoušejí jak se lidstvo chová pod tvrdou diktaturou. Je to taková laboratoř a je na ni vidět, že i přes sankce jdou dopředu a nejen v raketovém průmyslu. Jsou pod jejich ochranou a Trump může dělat silná vyhlášení jaká chce, ale zasáhnout nemůže. A kromě toho to nejsou iráčtí bojovníci. To jsou skuteční vojáci.

***

Kdejaká herecká šmíra nám káže o morálce a o správných postojích k presidentovi, Babišovi, Dukovi a tak dále. Asad jim vadí, ale propagace Bandery ne. Dokonce ten blbec Polívka sesmolil větu, že spiťara a hulváta na Hradě nechce. No tak od něj to opravdu sedí. Myslím, že nejsem sám komu se z „umělců“ zvedá kufr. Čest výjimkám jako je pan Vyskočil. Rád bych jmenoval i další, ale podle jmen je neznám. Holt nový Pivec nebo Šejbalová už to není.

Autor je ekonomickým expertem ČHNJ.

