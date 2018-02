Dýčka (ČHNJ): Co týden vzal – týden povolební

Zdravím vás přátelé a vlastenci v novém roce 2018.

Asi máte již plné zuby ryku „pražské kavárny“. Nebudeme důvody rozebírat, neboť kontejner zůstane kontejnerem i kdyby falešné brýle byly čtecí zařízení s odposlechem dohromady. Prostě z „Majkla“ bělocha neuděláš ani za miliardu.

Chtěl bych se zmínit o poměrně razantním růstu drahých kovů a o překonání hodnoty zlata po zvolení Trampa presidentem. V kamenných a internetových obchodech však zůstává zlato stále pod hranicí 28,5 tis. za unci (31,1gr). Je to způsobeno zpevňováním koruny vůči dolaru po ukončení intervencí ČNB. O co vzrostlo zlato, o to oslabil dolar. Nechtěl bych se zde pouštět do predikcí, ale někteří hráči vsadili miliony USD na to, že dolar bude poslední den v roce více než 3000 USD za unci. To předpokládá buď skutečný začátek krize, kdy splaskne realitní a akciová bublina nebo začne konflikt, který bude hrozit opravdovou válkou mezi mocnostmi světa, nebo prostě dluhová krize a tisk peněz položí některou z velkých bank a dominový efekt ozdraví finanční systém. Musíte uznat, že jedna z těchto možností tu visí ve vzduchu, ale na Titaniku, jménem Davos se vesele zpívá a hoduje. Jak říkal feldkurát Katz – „to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou!“

Dalším problémem, který pokřivuje trh s drahými kovy, je papírové zlato a stříbro. Znamená to, že investoři nakupují drahé kovy ne fyzicky, ale dostávají papír a na něm je napsáno, kolikže toho kovu nakoupili. Problém je v tom, že na papírech je napsáno asi 200 x více zlata než je na světě. Jakmile by si chtěla nějaká skupina lidí vybrat za papír kov, tak celý tento podvod padne a drahé kovy nastoupí „jízdu do nebes“.

Pro ty, kteří neměli možnost něco o tom prostudovat, tak připomínám, že v Německu kolem roku 1924 se dalo za půl kg Au koupit domy na náměstí i se zadními trakty v cca 30-ti tisícovém městě. Nebo také unce stála v r.1971 přesně 35 USD. Dnes 1.349 USD.

Ale nemějte strach, náš torpédoborec, který kormidlují Češi jako poleno (Tošovský, Singer, Rusnok), včas rozpozná velkou vlnu a přistane do klidných spodních vod kabalového hada Kubery.

Váš Zdeněk Dýčka

(autor je ekonomickým expertem ČHNJ)

(převzato z Profilu)

