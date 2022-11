Exner (STAN): 600 zmařených životů ročně, které můžeme zachránit

reklama

600 zmařených životů ročně, které můžeme zachránit. Stovky tragédií, tisíce zbytečně nedožitých lidských let. Novela o provozu na pozemních komunikacích je malý krůček správným směrem, ale mnoho současných problémů bezpečnosti silničního provozu neřeší.

Současný zákon je velmi nepřehledný. Najít v něm, za kolik je za ten který přestupek pokuta, je velmi pracné. Řešením je přehledný katalog pokut – tabulka sankcí, kde budou u každého přestupku uvedeny pokuty, počet bodů a případně doba odebrání řidičského průkazu.

Ve Francii mají pokutu odstupňovanou podle rychlosti, s jakou ji zaplatíte – do 46 dnů je cena 45 eur, do 76 dnů je to 68 eur, po 76 dnech už posíláte 180 eur. Moje vlastní zkušenost – jel jsem tam 79 km/h na sedmdesátce. Za týden jsem měl doma dopis v perfektní češtině. My lidi ze zahraničí pokutovat moc neumíme.

Nedostatků je mnohem více. Současný zákon ani novela neřeší a nedefinuje bezpečný odstup, který by bylo možné měřit a vymáhat. Ve čtvrtek jsme v Máte slovo právě o tomto diskutovali. „Já si myslím, že nám chybí právě definice agresivity na silnici. To ta novela neupravuje. A myslím si, že zrovna tak ta bezpečná vzdálenost a právě jasně definovaná by tam měla být.“ Nemáme také vyřešená nejrůznější elektrická vozítka, jejich provoz na silnicích, chodnících ani cyklostezkách.

Dále mi vadí rozpětí pokut za „bagatelní“ přestupky. Nyní 0 až 2000 Kč, novela navrhuje 0 až 1500 Kč. Jednak v době velké inflace považuji za nevhodné horní hranici snižovat, zadruhé mi vadí ta nula. Zvláště v malých obcích pokud vás zastaví váš rodinný známý, řekne vám jen, „Franto, neblbni.“ A pustí vás. Tuhle možnost by neměl policista mít.

Mezi „bagatelní“ přestupky patří také porušení zákazu vjezdu. U nás v obci za vjetí do stavby silnice po odstranění mobilního plotu dávala státní policie 200 Kč a obecní 1000 Kč. „Bagatelní“ mi spíše přijde ta pokuta, to zaprvé. Různí policisté by navíc neměli posuzovat pokuty tak rozdílně. Kvůli všem výše uvedeným problémům je potřeba začít pracovat na zcela novém moderním zákonu, který tyto problémy vyřeší.

Martin Exner STAN



