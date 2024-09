Exner (STAN): Rusko je silné svým strašením a blafováním, ne vojensky a ekonomicky

Rusko není silné ani vojensky ani ekonomicky.

Rusko je silné svou drzostí a podlostí, svým odhodláním páchat zlo, svou lhostejností k ničení, k vraždění a utrpení nejen Ukrajinců, ale i k posílání na smrt svých vlastních občanů, svým cynismem a prolhaností. Rusko je silné svým strašením a blafováním.

Ruská armáda není schopna dobýt násobně menší Ukrajinu. Ruská armáda a její výzbroj jsou násobně menší než armáda zemí NATO:

Ruská ekonomika je 8x menší, než ekonomika EU a to je ještě zkresleno tím, že ruská ekonomika vykazuje vysokou výrobu zbraní a munice, ale to není investice do budoucího blahobytu

Rusů, jako by byly místo zbraní investice do silnic, infrastruktury a třeba do toho, aby všechny školy měly splachovací záchody.

Rusko není schopno vyrobit konkurenceschopné auto, elektroniku ani spotřební zboží a kdyby tam ze země neproudila nafta a plyn, tak je na úrovni velmi chudých zemí. Ačkoliv má Rusko bohaté přírodní zdroje, není schopno poskytnout svým občanům ani zlomek blahobytu, služeb a svobod, jaké poskytují svým občanům západní demokracie.

