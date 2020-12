Faltýnek (ANO): Má to logiku převážet přes celou Evropu brambory, cibuli a mléčné výrobky?

reklama

Hezké odpoledne. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil z několika důvodů, které zde vysvětlím, krátce reagovat a nesouhlasit se svým ctěným kolegou, místopředsedou zemědělského výboru Petrem Bendlem. Víte, samozřejmě ta hlavní debata proběhne v zemědělském výboru, který je garančním výborem tohoto tisku.

Nicméně jenom pro vysvětlenou, my jsme se k jednomu z pozměňovacích návrhů, který tady byl podán do systému, nepřihlásili, a byl to pozměňovací návrh Davida Pražáka, mě a Pepy Kotta, který také zaváděl nějaká povinná procenta /teď z hlavy možná - nechytejte mě za slovo - to bylo 55 až 65 %/ ve třech letech, od roku 2022, podíl českých potravin na pultech obchodů nad 400 m2.

Já bych chtěl vést v zemědělském výboru i se zástupci Ministerstva zemědělství a nevládních organizací debatu na tohle téma, jestli je v pořádku, když Evropská unie se hlásí ke Green Dealu, Evropská unie se hlásí k Farm to Fork, z pole až na vidličku, chce zkracovat uhlíkovou stopu, tak jestli má logiku převážet přes celou Evropu zemědělské komodity, které jsme schopni my vyrobit v České republice minimálně stejně efektivně jako zemědělci třeba ve Španělsku. Mám tím na mysli brambory, cibuli, mléčné výrobky a v podstatě všechno to, co lze vypěstovat nebo vychovat v mírném pásmu, ve kterém se naše země nachází. To je první poznatek nebo názor.

Druhý je o tom, že my chceme tímto vyslat signál k českým zemědělcům, že o ně máme zájem, že chceme podpořit tuzemskou výrobu a obzvlášť v této covidové době /doufejme všichni a modlíme se, aby to prostě co nejdříve odešlo, abychom to zvládli a aby zase byla normální doba/ jsme viděli, že pokud by se situace hrotila a došlo nedej bože k uzavření hranic, tak samozřejmě může být problém i se zásobováním, protože Česká republika zdaleka není soběstačná ve výrobě některých základních potravin.

Petr Bendl prostřednictvím pana předsedajícího mi určitě namítne - a bude mít pravdu a my o tom budeme debatovat na zemědělském výboru příští týden ve středu, pan ministr Toman na to bude připraven - jak je možné, že jsme do podpory živočišné výroby investovali za sedm let mnoho miliard korun /Petr ví přesně kolik, já v tuto chvíli z hlavy neumím to číslo přesně definovat/ a moc se nám tu výrobu třeba zrovna vepřového masa nepodařilo v České republice zvýšit, ale minimálně výroba neklesla nebo zastavili jsme ten dramatický pokles, který byl v minulých letech.

Takže já v tuto chvíli neříkám, jak se hnutí ANO postaví k tomuto pozměňovacímu návrhu kolegyně Jarošové, a na druhé straně musím přiznat, že jsme s kolegy z SPD diskutovali o tomto pozměňovacím návrhu, já sám jsem je poprosil, aby z toho vyndali některé věci, které neměly příliš logiku, protože nemá smysl, aby tam byl široký sortiment komodit, které nejsme schopni vyrobit v České republice nebo které jsou pouze sezónní a obyvatelstvo je zvyklé na zásobování průběžně, celý rok. To by právě mohlo vést k tomu, na co upozorňuje kolega Bendl, ke zdražení potravin.

Tolik jenom velmi stručně poznámka z mé strany k tomuto zákonu. A spíše se těším na tu odbornou debatu, nikoliv politickou, ale odbornou, v zemědělském výboru.

Děkuji.

