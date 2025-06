Farhan (ANO): Je to v souladu s legislativou jako ty bitcoiny

Tak, dámy a pánové, děkuji.

Já bych se chtěl tady vyjádřit ještě, co se týká hrazení monitoringu u diabetiků. Je samozřejmě hezké, že pan ministr zdravotnictví často a hlasitě mluví o svém přání, že by chtěl posouvat Česko na západ. Ale já to vnímám, že tím, jaký je návrh vlastně, co se týká úhrady tohoto monitoringu se děje právě přesně pravý opak. To, co se děje ve zdravotnictví, to můžete sledovat v posledních třech letech, je naprosto skandální a teď nejde zdaleka jen o dlouhodobé výpadky léků, které sice nejsou v České republice k sehnání, ale můžete je sehnat v okolních zemích. Je to přístup k úhradové vyhlášce, která hlavně za poslední roky dohnala do deficitu zdravotní pojišťovny.

Tři roky tady nikdo nehájí zájmy pacientů. Teď je můžete hájit, pane ministře. Výsledkem vaší pozice ve vládě pak stav, kdy místo toho, aby pacientům jsme život ulehčovali a nabídli jim moderní léky, moderní monitoring, přístroje k situaci, která zlepší jejich život. Klasickým příkladem je tato kauza, to znamená intenzifikovaná monitorace pro pacienty s cukrovkou prvního typu. V celé České republice, pro vaši informaci, má diabetes takzvanou cukrovku skoro milion lidí, jen u nás v Plzeňském kraji je to 60 000 pacientů. Navíc u tohoto typu, to znamená cukrovka prvního typu nebo diabetes prvního typu, je vyšší náchylnost ke komplikacím.

A přesně pro tyto lidi jsou nově k dispozici digitální přístroje, které jim usnadňují život, a především šetří zdravotní výdaje spojené s následným léčením. Můžeme se buď na tyto přístroje dívat, jako se na ně dívá pan ministr, jako na nákladovou položku, jako číslo v nějaké tabulce, ale nebo se na ně můžeme dívat jako lidé na západě, kam pan ministr chce směřovat. To znamená jako skvělou investici, která šetří výdaje za léčbu v budoucnu.

Vládní návrh počítá s tím, že si budou pacienti nově doplácet přes cca 6 000 korun, protože tato vláda navrhuje snížit roční limit ze současných 52 174 Kč na 41 888 Kč, tedy doplatek pacienta bude cca 6 200 korun. Já s tím nesouhlasím, já podpořím návrh, který je zde v Poslanecké sněmovně, aby si pacienti nedopláceli, protože co jsem se dočetl v tisku, dar pro stát v bitcoinech za miliardu od obchodníka s drogami a se zbraněmi byl v souladu s legislativou, věří premiér Petr Fiala.

A já se vás ptám, já zase věřím, že plná úhrada tohoto monitoringu je v souladu s lidskostí, s budoucností zdraví našich dětí a s jejich zdravotním stavem. Každý máme jiný pohled na život, a protože jde o zdravotnictví, které se nachází nebo které řídí ministr Vlastimil Válek, tak tu máme zároveň dva protinávrhy, protože jeden počítá s doplatkem okolo tří tisíc a druhý s nulovým doplatkem. Jinými slovy se ukazuje, že celý zákon je sestavován metodou náhodných čísel a úhrady, které se ministerstvo... zase kam chce to hodit tato vláda? Chce to hodit na lidi, na nemocné lidi, na diabetiky.

Nemá problém s miliardou sem, miliardou tam, ale pokud se jedná o to, aby hradila v řádech deseti milionů nebo několika desítek milionů, tak s tím problém má. Říká - občané, nemocní, děti, diabetici prvního typu, budete si doplácet. My máme své priority a tohle jsou vaše priority. Já se na to takhle nedívám, ale když to tady odhlasujeme, tak budeme v souladu i s panem premiérem, protože když to Poslanecká sněmovna odhlasuje, tak je to přece v souladu s legislativou. Je to v souladu s legislativou jako ty bitcoiny.

Opakovaně si připomínáme, že v České republice si lidé hradí zdravotní pojištění. Není tedy pravda, lidé, že byste měli zdravotnictví v České republice zadarmo. Kolik platí zaměstnanci? Kolik platí živnostníci? Každý si tady za zdravotnickou péči platí. Všichni si ji platíme. Platíme za ni skoro 500 miliard nebo více než 500 miliard, takže není pravda, že něco dostáváte zadarmo. Všichni, kteří tady sedíte a kteří tu jste, tak si za zdravotní péči platíte. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte tu nejlepší péči, jako je tomu na západě, kam chce směřovat pan ministr. Věřím, že jeho stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu, který dává plnou úhradu toho monitoringu, bude pozitivní, protože pan ministr chce společně s námi směřovat na západ.

Děkuji.