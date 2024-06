Farhan (ANO): Za nás byly rezervy podstatně vyšší

Já bych jenom zareagoval na svého předřečníka. Já nikoho nestraším. Straší Ministerstvo zdravotnictví ve své důvodové zprávě tím, že uvádí, že se dostanou některé zdravotní pojišťovny do finančních problémů - to si tam můžete přečíst, to za prvé. Za druhé, vaše doporučení Ministerstva financí je, aby systém byl stabilní, je 18 % na základních fondech. Já jsem tady přečetl, jaká ta procenta jsou - a to je zase vaše zpráva, to znamená, že vlastně není tam - to doporučení Ministerstva financí tam není bráno v potaz.

Co se týká, že nemůže vláda nebo ministr zdravotnictví to ovlivnit - může. Ministr zdravotnictví za TOP 09 nebyl schopen v dohadovacím řízením prostě udělat dohody, pak tu vyhlášku podepsal za sebe a dostat ji do deficitu, jenom v loňském roce byla 7,6 miliardy.

Když se bavíme o zůstatcích pojišťoven, já nemám tady ty tabulky, ale musíte si, pane ministře - a vy ta čísla určitě znáte možná líp než já - uvědomit, kolik za předchozí vlády spotřeboval zdravotní systém a kolik bylo na rezervách. Já teď to číslo nemám před sebou, takže byste mě mohl chytit za slovo, já si myslím, že to bylo třeba někde kolem 60 miliard, možná ještě více, ve vztahu k objemu peněz, který do zdravotnictví byl. Takže ty rezervy za nás byly podstatně vyšší. Dneska máte přes 500 miliard a ty rezervy prostě se ztenčily. Takže není to strašení.

Pokud vy strašíte, tak strašíte v důvodové zprávě, že dojde k ohrožení finanční stability některých zdravotních pojišťoven. (Zvýšeným hlasem.) Řekněte nám, kterých zdravotních pojišťoven? Proč to tam vůbec píšete, když je to tak stabilní, když je to zalité sluncem? A ministr zdravotnictví (důrazně) ovlivňuje hospodaření zdravotnických pojišťoven z toho důvodu, že podepisuje úhradovou vyhlášku a (důrazně) nebyl schopen dohody a nemá dohody ani na příští rok. (Důrazně.) A nebude je mít a zase to udělá! Děkuju.

MUDr. Kamal Farhan ANO 2011



