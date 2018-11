Farský (STAN): Jsme rádi, že se vláda odhodlala tuto smlouvu předložit

Děkuji, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych vás seznámit s postojem klubů Starostové a nezávislí. Jsme rádi, že se vláda odhodlala tuto smlouvu předložit do Poslanecké sněmovny, protože chceme, aby Evropa a Evropská unie jako území, které zažívá nebývalou prosperitu, kde roste ekonomika, jako území, které je také bezpečné, tak aby dále bylo silným územím a územím, které přináší nám nejen pracovní místa, ale i všechny výhody pramenící z té široké spolupráce.

Je to tak, že je bytostným zájmem České republiky, aby v Evropské unii byla a aby, pokud se v Evropské unii rozhoduje, aby byla u stolu, u kterého se rozhoduje. A tady v tom případě se my sami dobrovolně stavíme do pozice toho, o kterém se rozhoduje ve stylu o nás bez nás. My nejsme zváni na summity, které navazují na tyto fiskální..., jen proto, protože jsme si řekli, že se k této smlouvě nepřipojíme.

Paradoxně ke smlouvě, která po nás žádné povinnosti nevyžaduje, ale dává nám jenom větší práva. Tak já vůbec nechápu, jak ti, kteří chtějí a zároveň mluví o tom, jak je ta Evropa proti nám a jak nám diktuje, tak teď říkají - nechte Evropu rozhodovat bez nás. Neberme si tu pravomoc, tu možnost, jednat a zastupovat Českou republiku i na těch evropských jednáních. Neberme si ji, nechme (?nenechme) nadále rozhodovat o budoucnosti Evropské unie bez nás.

Vždyť je to proti zájmu České republiky, proti zájmu nás všech. Proto jako klub Starostů a nezávislých, protože máme na mysli a je naším cílem, aby Česká republika i nadále prosperovala, aby prosperovala v evropském prostoru, tak my přijetí této smlouvy jednoznačně podpoříme. Protože je to smlouva o stabilitě, je to smlouva o síle, je to smlouva o tom, že jeden z členů Evropské unie nemůže svojí nezodpovědností oslabit Evropskou unii.

Ale když si přečtete alespoň kousek - ona je kraťoučká tato smlouva - tak se dočtete, myslím hned v článku 1 v odst. 2, že se týká jenom - kromě článku 14 - jenom zemí eurozóny. A když si přečtete článek 14, zjistíte, že vlastně z něho nevyplývá v podstatě nic. Pouze to, a to základní, že se dostaneme ke stolu. Že nebude rozhodováno o nás bez nás. Kdo chce, aby se rozhodovalo o nás bez nás, tak bude hlasovat proti této smlouvě. Kdo chce, abychom byli u těchto jednání, podpoří přijetí této smlouvy a Starostové ji podpoří. Děkuji.

