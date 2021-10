Felcman (Zelení): Převod ZOO nevyšel, primátor Zámečník odešel z práce

reklama

Jeho předmětem je mimo jiné převod ZOO, která patří městu už více než 100 let. Kraj se o ní prý lépe postará, Starostům v čele města zjevně nevadí postupný úpadek města do bezvýznamnosti, hlavně když opět vyhoví stranickému šéfovi, hejtmanovi Půtovi.

Přestože šlo o bezesporu nejvýznamnější akt projednávaný v tomto volebním období, záměr byl nakonec stažen. Koalici na konci jednání začaly chybět hlasy, a tak se hlasování vyhnula. Mimo jiné i proto, že samotný primátor Zámečník jednání zastupitelstva opustil, raději šel předávat na kraj ceny „Pocty hejtmana“. Vypovídající…

Kritika opozice zazněla na zastupitelstvu mnohá, předseda klubu Změny pro Liberec Jindřich Felcman formuloval celé „desatero politických přikázání“, které by bylo schválením směny porušeno. Jedním z nejdůležitějších argumentů byla souvislost s rozpočtovým určením daní a výsledky říjnových voleb do sněmovny.

„Důvod, proč Liberec nemá dostatek peněz na provoz a rozvoj ZOO, je prostý. Rozpočtové určení daní, podle kterého se peníze obcím rozdělují, jej naprosto nepřiměřeně diskriminuje. Čtyři největší města v ČR mají příjmy na jednoho obyvatele násobné než Liberec, ten má příjmy pak víceméně stejné jako i ty nejmenší obce s pár stovkami obyvatel,“ vysvětluje J. Felcman (Zelení).

Jenže situace se sněmovními volbami razantně změnila. Je na spadnutí, že v ČR začne vládnout nová koalice, jejíž součástí bude hnutí Starostů. A to s velmi významným počtem 33 poslanců – v pětikoalici to je jen těsně druhý nejsilnější poslanecký klub po ODS se 34 mandáty.

„S tak významnou politickou silou by pro Starosty neměl být problém zajistit plnění svých předvolebních slibů. A tento slib na úpravu rozpočtového určení daní měly skutečně v programu. Tohle navíc není jen tak ledajaký slib. Posílení samospráv, podpora obcí a krajů, to je přeci vlajkovou lodí Starostů,“ doplňuje J. Felcman (Zelení).

Opozice tak navrhovala logické řešení: Počkejme jeden, dva roky, než nová vláda stihne tuto jednoduchou záležitost vyřešit.

„Pokud by se ve sněmovně v budoucnu dosáhlo velmi střízlivého kompromisu a Liberec by se dostal v rozpočtovém určení na průměrnou hodnotu mezi nejmenšími obcemi a třeba zvýhodněnou Plzní, tedy zhruba na 20 000 Kč na hlavu, do rozpočtu Liberce by to přineslo bezmála půl miliardy navíc! Myslí si někdo, že by za takové situace byl na jednání zastupitelstva města převod ZOO vůbec na stole?“, dotazoval se na zastupitelstvu J. Šedlbauer (Zelení).

K tomu J. Šedlbauer doplňuje: „Přeci pokud kraj chce ZOO skutečně pomoci, může pomoci už nyní. Stačilo by posílat pravidelný příspěvek, tak jak to kraj činí standardně u mnoha jiných aktivit obcí v podobě jeho dotačních programů. Aniž by bylo nutné nevratně se zbavovat historického dědictví města. O který tu právě občané město už přes 100 let pečují. Pozice kraje „pomůžu, když mi majetek dáte“ je pozice podobná lichváři.“

Ze strany koalice odpověď nepřišla, jako na většinu dalších námitek. Cílem bylo protlačovat záměr převahou koaličních hlasů, koalici přestala vycházet čísla, tak byl bod alibisticky stažen.

