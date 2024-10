Feranec (ANO): Nesnažíte se získat nové příjmy, tak logicky zbývá zkrouhnout důchodce

(Při příchodu k řečnickému pultu k ministru Baxovi: Pane ministře, musíte poslouchat! Poslankyně Schillerová mimo mikrofon doplňuje: Musíme to ocenit. - Ministr Baxa je jediný sedící ministr ve vládní lavici.) Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, už poslouchající, děkuji. (S úsměvem.) Dámy a pánové, nacházíme se v obecné rozpravě. Řekl bych pár obecných poznámek... Ano, ještě nějakou chvilku se tam nacházíme. Tak já bych řekl pár obecných poznámek k tomuto zákonu i k tomu, jak tady probíhala už třetím dnem ta diskuze.

Taková první poznámka. Já jsem přemýšlel, jak vláda vlastně uchopila řešení toho problému. Mně to připomnělo - já jsem měl kdysi známého, ten byl z jižní Moravy a ten mi říkal: U nás se říká - na chudý lid musí být přísnost! A přesně v tomto se vláda inspirovala při řešení problémů důchodové reformy. Ona to není reforma. Já se k tomu ještě vrátím.

Přece základní princip je... Slyšíme tady - důchodový účet je ve schodku tolik a tolik miliard. Důchodový účet je součást státního rozpočtu. Jeho schodky, jeho přebytky, to je součást státního rozpočtu. A je to potom o rozhodnutí o nějaké společenské smlouvě přetavené do zákonů, jak moc chceme podporovat určité skupiny. Takže já jenom připomínám, že dlouhodobě důchodový počet je ve schodku. Tam je důležitý ten státní rozpočet, pokud souhlasíme s tím, že ten stát by měl podporovat určité skupiny obyvatelstva.

A teď k té debatě, jak moc ty predikce, co všechno bude za třicet let, jaký bude schodek důchodového účtu, 300 miliard a tak dále. Přece predikce na nějakých třicet let - tam jsou tisíce a tisíce proměnných. Já bych chtěl vidět ten superpočítač, centrální mozek lidstva, který to všechno spočítá. Ano, spočítá to, co jsme mu dali jako podmínky. Ale tisíce věcí se mění, tisíce. A mně připomíná ten výpočet - kdysi to řekl G. B. Shaw, irský dramatik, já to parafrázuji, nevím to přesně. On říkal: Statistika je výborná věc. Když budu chtít prokázat, že na světě žije víc Irů než Číňanů, tak to spočítám statisticky. Stačí, když budeme počítat jenom ty, co mají zrzavé vlasy. - Mně to přijde, i ty výpočty k tomu... Bylo potřeba se dobrat nějakého cíle, tak se to spočítalo. Skutečně, tisíce a tisíce proměnných tam může nastat.

Jak jsem říkal, je to o státním rozpočtu. A rozumím tomu, že vláda, která slibovala prudké poklesy schodku, téměř vyrovnané, tak má problém s tím schodkem státního rozpočtu, viz zprávy Eurostatu, že to nebylo nějakých 280 nebo kolik jsme měli, nebo nebude 280, ale bylo to 330, ale to jsou účetní triky, tím se tady úplně nechci zabývat. Takže rozumím tomu, že vláda říká - je problém, tak musíme řešit jednu část státního rozpočtu, a to je důchodový účet.

A už jsem to říkal tady včera v technické poznámce nebo faktické poznámce. Celý ten problém je, že vláda neřeší příjmy jak důchodového účtu, to je virtuálních nějakých, tak státního rozpočtu. Tak řeší výdaje. A už jsem to říkal. Vláda si netroufla na zbrojaře, ne, windfall tax prostě na kdekoho, ale zbrojaři, to přece nemůžeme, netroufla si. Vláda si netroufala efektivně zdanit banky. Ten výsledek, že odvedli windfall tax 700 milionů nějakých, mělo být 10 miliard. Vláda neřeší šedou ekonomiku. No neřeší, protože přece heslo bylo zrušit EET a přece nemůžeme přiznat, že ten nástroj potřebujeme. A potom co zbývá? No, tak řešit ty výdaje. A zbývají ti senioři. A to je bezbranná skupina. Ona je početná, ale ta se nemá jak bránit, takže vláda se zaměří na tuto skupinu. Hokej. Já jenom říkám, že je to trošku zbaběle. Je to trošku zbabělé. Opakuji znovu, bavíme se o schodku státního rozpočtu za rok, za dva, za deset, za třicet a tak dále.

Teď další poznámka. My jsme tady slyšeli včera, jaké jsou pozměňovací návrhy, které byly zadány do systému na poslední chvilku. Já jsem si některé procházel a je tam i ten asi stěžejní, to znamená zvyšování věku odchodu ne dva měsíce - rok, ale jeden měsíc - rok plus to zastropování 67. Já to beru jako stěžejní. Potom jsou tam nějaké ústupky vůči některým skupinám. Já to beru jako stěžejní. A to je právě zajímavé, že předtím to počítaly desítky expertů, aby to spočítaly, že to má být takhle, že to má být dva měsíce za rok, a najednou se něco stalo a někdo to rychle spočítal, že stačí měsíc za rok. A v té důvodové zprávě, tam toho moc není k tomu. Já rozumím tomu, že... Takže doteď jste se oháněli názory odborníků, statistiků a tak dále, musí to být přesně takhle ještě v prvním čtení, neustoupíme o milimetr, a potom se něco stalo a najednou jste ustoupili. V pohodě, to je v pořádku, jenom jsem chtěl vidět výpočty těch odborníků a možná to kolegové, kteří to podali, vysvětlí.

A já si myslím a možná i vím, kde jsou ty nové výpočty, kdo to spočítal. Spočítal to Český statistický úřad, když počítal výsledky voleb. Ne? Tak tam to bylo jasné. Takže jenom buď je to věc odborná, statistická a tak dále, nebo je to věc politická. A pochopitelně, pochopitelně výše důchodu, nastavení a tak dále je věc navýsost politická a není to tak, že ten stát bez toho zkrachuje, že nebude na důchody. Není to tak.

Skutečně, důchodový účet je virtuální a je součástí státního rozpočtu. A dostáváme se vlastně k té filozofii vlády, a proto říkám, státní rozpočet, to je přece o prioritách, jaké vláda, koalice si zvolí priority. A když si zvolí priority nebojovat se šedou ekonomikou, nezdanit nadměrné zisky efektivně, vyjma - jenom ČEZ byl zdaněný, nesnažit se získat nové příjmy, tak logicky jenom zbývá zkrouhnout důchodce, protože to je velká masa lidí, relativně hodně peněz. Takže řekněme si to na rovinu, je to legitimní volební program, jenom to říkejte na rovinu, že to takhle je, ať to všichni ví. Děkuji.

Mgr. Milan Feranec ANO 2011



