Feri (TOP 09): Podpoříme návrhy, které se snaží urychlit proces a zkapacitnit systém

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený předsedo vlády, vážení přítomní členové vlády a vážený pane ministře,

tady to je beze sporu ten nejdůležitější zákon, který jsme tu zatím za ten rok projednávali, a věřím, že ho dneska úspěšně dotáhneme.

V prvním čtení jsem tu citoval slova slavného anglického básníka 18. století Williama Blackstonea, který prohlásil: "... pročež se bankrotář stane znovu očištěným od dluhů a může se tak stát užitečným členem společnosti."

To znamená, že popsal vůdčí zásadu, kterou je ovládané insolvenční řízení, nebo tedy ten osobní bankrot.

A od toho prvního čtení uběhla poměrně dlouhá doba a já jsem se domlouval s Patrikem Nacherem, že on to tady celé pak zrekapituluje hezky. A bylo na něm učiněno mnoho práce. A za dobře odvedenou práci se sluší poděkovat. To znamená, že bych rád poděkoval vám všem, kolegyně a kolegové, kteří se účastnili jednání ústavněprávního výboru, kteří se účastnili jednání podvýboru. Děkuji i jeho panu předsedovi. Dále bych chtěl také poděkovat zástupcům procesních subjektů a dalších skupin, které se chtěly vyjádřit a chtěly být účastny přípravy tohoto zásadního právního předpisu. A také bych chtěl poděkovat panu ministrovi a vůbec osazenstvu ministerstva za projevenou vstřícnost a za ochotu, která tu, musím se přiznat, dřív nebyla, nebo když sem ten zákon přišel, nebyla úplně běžná.

Za poslanecký klub TOP 09 bych chtěl říci, že my podpoříme ty pozměňovací návrhy, které respektují zásady obsažené v insolvenčním zákoně, které se snaží urychlit celý proces a zkapacitnit ten systém. A také ty pozměňovací návrhy, které se snaží najít rozumnou rovnováhu mezi zájmy dlužníků, lidí v dluhové pasti, kteří se budou z té pasti chtít dostat, a mezi zcela oprávněnými zájmy věřitelů.

Děkuji za pozornost.

Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Valachová (ČSSD): Pro půjčování peněz neměl stát férová pravidla Blažek (ODS): Levicové argumenty popisují občany jako hlupáky Chvojka (ČSSD): Na tom, že se mnozí dostávali do dluhové pasti, měl značný podíl i stát Ministr Kněžínek: Oddlužovací novela má otevřít institut oddlužení širšímu okruhu potřebných lidí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV