Feri (TOP 09): U tohoto návrhu je třeba poděkovat

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, myslím, že ve třetím čtení se kromě legislativně technických úprav sluší udělat ještě jednu věc. A sice poděkovat, když je to na místě. A u tohoto návrhu si myslím, že to na místě bezesporu je. Poněvadž jsme tam došli k mnoha kompromisům, sluší se poděkovat Ministerstvu, protože nám bylo nápomocno. Zmiňovala to paní ministryně, zpřísnění protestování na valné hromadě, tak tam jsme s kolegou Kohoutkem připravili pozměňovací návrh, který usnadňuje společníkům, aby se mohli domoci svého práva, aby si s sebou mohli vzít svého zástupce. Ten byl výborem podpořen a sluší se poděkovat také i kolegům z ostatních poslaneckých klubů, protože v ústavněprávním výboru většinou platí, že to není koalice vs. opozice, ale je to prostě právní problém a ta debata je vysloveně odborná.

Jsem trochu kolovrátek, ale musím vás ještě jednou vyzvat a poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrh B1, který se týká zachování jednočlenných správních rad. Není to nic nového, zachovává se to původní znění a tím pádem by se předešlo dalším komplikacím pro 2 500 společností. Věřím, že tento návrh podpoříte. Takže ještě jednou, děkuji všem, kteří se na tomto tisku podíleli.

