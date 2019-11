Feri (TOP 09): Úschovy jsou klíčový bod, uzlový bod

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já si dovolím nejdříve zareagovat na pana místopředsedu Okamuru, proč jsou v tom našem kompromisním návrhu exekutoři. Vyplývá to z prostého důvodu, protože již dneska mohou poskytovat úschovy. Vyplývá to z exekučního řádu, který je speciální úpravou. Rozhodně to není tak, že by to byly nějaké stovky tisíc úschov. Exekutoři poskytují tyto věci v jednotkách případů, když to prostě ten klient po nich žádá z nějakého konkrétního důvodu.

Ohledně našeho kompromisního návrhu, který se týká úschov, bude mluvit paní profesorka Válková, která ho sdostatek odůvodní. Já si jen dovolím zmínit, že je tu stále ten původní návrh, který zapovídá poskytování úschov obecně, paušálně, a vymezuje nějaké kvalifikované subjekty, to znamená banky, notáře, advokáty a zahraniční banky, které ho mohou poskytovat. Je na uvážení Poslanecké sněmovny, pro co se rozhodne, která varianta jí přijde jako nejlepší. Ale myslím si, že právě tento pozměňovací návrh vlastně odstartoval tu debatu a pomohl vypracovat nějaký kompromis mezi návrhem vládním a nejpřísnější formou zákazu.

Znovu zopakuji, že kdyby prošel nějaký návrh, který upravuje úschovy, který zakotvuje jasná pravidla, tak zbytek toho návrhu zákona klidně vem nešť.

Klidně ať je ve zbytku zamítnut. Ale ty úschovy jsou klíčový bod, uzlový bod, je to - jak jsem zmiňoval - největší majetková dispozice v životě většiny obyvatel a měl by být nějakým způsobem regulován. Díky.

Dominik Feri TOP 09



poslanec

