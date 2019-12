Ferjenčík (Piráti): Buď má pravdu pan Kalousek, nebo pan Zaorálek a rozpočtový výhled je cár papíru

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem chtěl reagovat na to, co tady předvedl pan Zaorálek ohledně rozpočtového výhledu. Za prvé nesdílím váš výklad, pane předsedající, vaším prostřednictvím, že může mluvit mimo téma, protože má přednostní právo. Pokud chce řečník vystoupit s přednostním právem mimo téma, tak ho má využít. Ne, že tady řekne jenom minutku, pak tady mluví x minut o úplně nesouvisející věci. A především s argumentací, že včera bylo pozdě, tak se to dneska bude projednávat tady v bodě, který tomu vůbec nepřísluší, blokuje to projednání další interpelace. A já to považuji za extrémně nesolidní.

Tady si vládní koalice nejdřív prosadí, že vládní rozpočtový výhled se bude projednávat o půlnoci, a pak kritizuje opozici, že si dovolí o půlnoci diskutovat o tom rozpočtovém výhledu! Mně to přijde úplně na hlavu postavené, že místo toho, abychom velmi důležitý rozpočtový dokument projednávali v normálním čase, kdy je o něm možné vést normální debatu, tak se tady ministr kultury vymlouvá, že o tom včera nemohl debatovat, protože by se to nestihlo. To mně přijde úplně ostudné. A za druhé, tady jsou dvě možnosti: buď má pravdu pan Kalousek a rozpočet kultury bude osekaný a je to problém. Anebo má pravdu pan Zaorálek a rozpočet kultury poroste, přestože ve výhledu je pokles. Ale to znamená, že rozpočtový výhled je cár papíru a pak se jím vůbec nemusíme zabývat! To je přece možná ještě větší průšvih než ten hrozící pokles! Když tenhle klíčový dokument, podle kterého se má plánovat rozpočtování na příští tři roky, vůbec neodpovídá realitě. Já jsem včera upozorňoval na to, že v není zahrnuto zvyšování platů státních zaměstnanců, vůbec, takže manko 40 mld. je prostě nesmysl, tak jak je tam konstruované. Tak přece to je potřeba změnit a ne říkat, že (nesrozumitelné). (Upozornění na čas.) Končím.

Děkuji.

