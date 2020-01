Ferjenčík (Piráti): Doufám, že pan premiér nelhal

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Přiznám se, že mě velmi zklamalo, že odešel pan ministr Havlíček, což je současně vicepremiér. Předpokládal jsem, že tady zastupuje pana premiéra vzhledem k tomu, že poslanci hnutí ANO na minulém jednání odhlasovali, že se touto interpelací chtějí zabývat i bez přítomnosti pana premiéra. To bylo rozhodnutí především tady poslanců hnutí ANO, v důsledku čehož se nyní ptáme. A následně jiný přítomný zástupce hnutí ANO ve vládě, co tu dnes na začátku schůze byl, tak odejde.

Tak bych se chtěl zeptat pana ministra Petříčka, jestli bude odpovídat on na ty naše otázky na program pana Babiše, jestli jako zástupce vlády tady sedí proto, aby nám odpovídal, nebo tu sedí jenom z nějakého formálního důvodu, aby se nepřerušila schůze, což by mi přišlo trochu nedůstojné, když tedy vládní poslanci včetně některých poslanců ČSSD rozhodli o tom, že tato interpelace se bude projednávat i bez přítomnosti pana premiéra. Každopádně k tomu programu.

Mě by především zajímalo, jaké pokroky dělá pan premiér Andrej Babiš v tom, aby naši lidé nepřišli o těch 2 tisíce miliard z lithia. Kdy konečně tedy můžeme očekávat první finance z lithia. Je to téma, na kterém pan premiér vyhrál volby. Myslím, že i pan Petříček jako sociální demokrat o tom něco ví, že to skutečně tehdy hýbalo politikou. Ostatně na těch billboardech stálo: Nenechám ČSSD ukrást lithium stejně jako OKD. Tak v tom OKD, tam jsme se trochu posunuli, tam dneska komise pro OKD bude prezentovat svoje záměry, nicméně to lithium, které tedy také ČSSD nechtěl nechat ukrást, tak se přiznám, že od voleb od pana premiéra nemám žádné zprávy, kam se to hýbe a kdy těch 2000 mld. korun můžeme očekávat? Protože 2000 mld., to by nám vyřešilo důchodový systém zhruba na 20 let. Takže doufám, že naši lidé o ty peníze skutečně nepřijdou, že pan premiér nelhal. To by si snad nedovolil, lhát občanům v předvolební kampani. A jak tedy na tom pracuje, jak se to v tom jeho programu promítá, kdyby aspoň pan Petříček za ČSSD se mohl vyjádřit, jestli se to nechystají ukrást oni, že to by bylo nešťastné, protože jsou s tím teď ve vládě. Prosím o odpovědi na tohle.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

