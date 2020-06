Ferjenčík (Piráti): Hranice 90 % je strašně nízká, vypadává z toho celá řada firem

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já mám zato, že ty firmy, které jsou vyloučeny z toho programu, skutečně z těch někdy bohužel absurdních důvodů, jako že jim třeba odešel zaměstnanec do důchodu, tak si určitě poradí s tím papírováním navíc. A stejně tak ty firmy, které jsou na hranici 55 zaměstnanců, tak prostě to, že do toho programu se budou moci zapojit, je pro ně nesrovnatelně důležitější, než jestli bude složitější formulář. Tady bych poprosil paní ministryni, aby se věnovala skutečně té podstatě toho opatření.

Hlavní argument proti tomu rozšíření, proti zvýšení těch limitů je, že by to stálo moc peněz. My tady vyjednáváme o zvýšení výdajů státního rozpočtu o 137 mld. korun. Stále tam zůstává 37 mld. korun v rezervě. A podle mého názoru zrovna těchto - já nevím, jestli to bylo 10 mld., které mimochodem jsou například v položce Podpora podnikatelů, které ještě nemá přesné určení i v tom aktuálním návrhu Ministerstva financí, kterým operoval pan premiér Babiš na tiskové konferenci, tak skutečně na toto opatření by se tyto prostředky daly využít a skutečně by to dávalo smysl.

Ta dnešní hranice 90 % je strašně nízká, vypadává z toho celá řada firem, které byly tvrdě zasaženy tou krizí. Právě ti, co byli zasaženi tak silně, že jim nezbylo než někoho propustit, a teď s tím zbytkem zaměstnanců se snaží udržet ten provoz nad nulou, tak nedostávají vůbec žádnou podporu. Zatímco firmy, které byly zasaženy významně méně, podporu dostávají. Už tenhle princip je sám o sobě nespravedlivý. A ten senátní návrh se ho snaží nějakým způsobem zmírnit. Z tohoto důvodu a ještě z důvodu podpory lékárníků, což je problém, o kterém podrobněji promluví kolega Třešňák, na kterém byla mimochodem shoda ve sněmovně, že ta otázka se má řešit a bohužel jsme to škrtli z toho předchozího zákona v dobré víře s tím, že se podaří přijmout legislativně lepší řešení v rámci tohoto zákona, tak jak to navrhl Senát, tak to je další argument proto schválit tu senátní verzi.

Podle mě prostě ty prostředky tady reálně jsou. Je to spravedlivé, podporuje to zaměstnanost a žádný majitel si na tom nenamastí kapsu, nehrozí tam žádné zneužívání této podpory. Skutečně si myslím, že ten senátní návrh je lepší a věřím, že ty firmy si s těmi administrativními nástrahami poradí a věřím, že ministerstvo jim v tomhle poskytne pomocnou ruku. Případně udělá vláda mikronovelu v legislativní nouzi, pokud to bude naprosto nutné. Jsem si jist, že Senátem by prošla velice hladce.

Děkuji za pozornost.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

