Ferjenčík (Piráti): Je 8050 případů lidí, kteří dostali pokutu, přestože tržbu řádně přiznali

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem velmi rád, že kolega Munzar tady zvedl tohle téma, které je podle mě velmi podstatné. To znamená, ten problém, že Finanční správa kromě toho, že se snaží postihovat subjekty, které porušují daňovou povinnost, tak kromě toho ještě naprosto zbytečně a nesmyslně otravuje a do značné míry i šikanuje subjekty, které jenom udělají nějakou velmi drobnou byrokratickou chybu, nebo často to ani žádná chyba není. Jenom jsou ti kontroloři v některých případech extrémně přísní.

Dám druhý příklad podobného typu jednání jako dal pan Munzar v té interpelaci. Jedná se o toto: Cituji z odpovědi Finanční správy ohledně mého dotazu. "V případě, kdy kontroloři zjistili porušení povinnosti vystavit účtenku aniž bylo zjištěno zároveň jakékoli další porušení, se pokuty pohybují průměrně kolem cca Kč 2500, to jest 0,5 % zákonného rozpětí." Co to znamená lidským jazykem? Podnikatel normálně zaeviduje tržbu v elektronické evidenci. Všechny daně zaplatí, ale protože tu účtenku nenabídl dostatečně aktivně zákazníkovi, tak dostane pokutu 2500 korun a Finanční správa má ještě tu drzost tvrdit, že to je přece bagatelní, protože mu mohli dát půl milionu. To je přece úplně šílený přístup. Tady se člověku, co neudělal vůbec nic špatného z pohledu selského rozumu, prostě normálně tržbu přiznal, je v elektronické evidenci, kvůli tomu je snad elektronická evidence, aby se nekrátily daně, tak tu tržbu normálně přiznal, tak dostane flastr 2500 korun jenom za to, že tu účtenku nenabídl dostatečně aktivně tomu kontrolorovi, co dělal kontrolní nákup. Ještě jak jsem slyšel z praxe, jak ty kontroly probíhají, je to občas záměr, že ten kontrolor se chová takovým způsobem, že naznačuje jednání zákazníka, který spěchá a o žádnou účtenku nestojí a jde mu vyloženě o to nachytat toho prodavače místo toho, aby se zjišťovalo, jestli ten člověk šidí na daních nebo nešidí. Takže my tady máme situace, a to jsou tisíce případů, mám to tady... 8050 případů lidí, kteří dostali průměrnou pokutu 2500, přestože tu tržbu řádně přiznali.

Chtěl bych na vás, paní ministryně, moc apelovat, abyste zase vy apelovala na Finanční správu s tím, že zaprvé je úplně normální vydat účtenku za celý stůl. A celá ta konstrukce, že vydat účtenku za celý stůl je protizákonné a porušuje to pravidla EET, je úplně šílená. Je úplně normální, že přijde číšník a zeptá se: Dohromady nebo zvlášť? Když řeknete dohromady, tak vám vystaví účtenku na celý stůl. A já nechápu, jak je vůbec v České republice možné, že za to někdo dá pokutu, za to, že to bylo dohromady, že ty lidi se o tu tržbu rozdělili, což je úplně běžné jednání v hospodách. Občas do hospody zajdu, a to se prostě děje každý den a dávat za to 5 tisíc flastr, vždyť to je úplně na palici. A říkat tady, že kdybyste tohle nepokutovali, tak pak vydají účtenku za celou denní tržbu. Kdo by si ji asi vzal?... Asi Andrej, aby si to dal do nákladů, jak mi napovídá pan Stanjura, jinak to nedává žádnou logiku. Stejně tak prosím, abyste přestali pokutovat lidi, kteří tržby normálně evidují, akorát nenabízejí účtenky dost aktivně. Děkuji.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

