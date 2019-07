Ferjenčík (Piráti): Je absurdní, aby člověk, který odpracoval méně, dostával více

Pane Okamuro,

prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste asi bohužel neposlouchal mé vystoupení k vašemu návrhu, k tomuto tisku. Základní problém je, že jste zpracovali legislativní paskvil, který dělá to, že lidem, kteří odvedli více peněz a pracovali více let, dostanou na důchodu méně peněz. To je přece úplně absurdní. Je naprostý nesmysl, aby člověk, co má dneska po tom zvýšení nárok na důchod 10 tisíc, měl nižší důchod než člověk, který platil a odváděl méně v minulosti a má dneska nárok na důchod 9200. To je přece úplně na hlavu postavené, aby člověk, který odpracoval méně a odvedl méně, dostával více peněz. A tohle vy jste navrhli, a z toho důvodu my to nemůžeme podpořit. Takže prosím vás, neobviňujte nás tady, a pokud chcete skutečně pomoci těm nízkopříjmovým důchodcům, což my také chceme, proto podporujeme tento vládní návrh, tak připravujte ty legislativní návrhy důkladně, aby se člověk nemusel stydět pro ně hlasovat.

Děkuji.

Mikuláš Ferjenčík Piráti



